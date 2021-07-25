UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Alyosha сверкнула стройными ножками в мини-шортах: яркие фото с отдыха с детьми

Автор: Марина Настевич

Фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя и певица Alyosha вместе с тремя своими детьми отправились на долгожданный отдых, для которого они выбрали солнечный Кипр. Артистка очаровала сеть милыми фото с сыновьями, а заодно и похвасталась стройной фигурой.

Семейные кадры появились в Instagram исполнительницы.

Вместе с сыновьями Марком и Романом Alyosha отправилась на прогулку по живописному городу и сделала несколько атмосферных кадров.

Для променада мама троих детей выбрала стильный летний образ - короткие джинсовые шорты, которые подчеркнули ее длинные стройные ноги, и белый топ. На плечи она набросила белый свитер, а также дополнила лук белыми босоножками.

Волосы певица оставила распущенными и решила обойтись без макияжа. И она и мальчики уже могут похвастаться золотистым загаром.

Alyosha восхитила стройной фигурой на снимках с сыновьями с отдыха (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Кіпр то любов. Вже трохи засмагли з хлопцями, зустріли нових пухнастих друзів, поласували місцевими смаколиками. А ще пригод та й пригод. До речі - вже багатенько країн відкриті для українців. Куди б попрямували в першу чергу? І корисна інформація для тих, хто збирається на Кіпр. Обов’язково оформіть заздалегідь flight pass", - поделилась впечатлениями от отдыха на Кипре Alyosha.

Пользователи сети оценили фигуру и цветущий внешний вид артистки и засыпали ее комплиментами и пожеланиями хорошего отдыха.

  • Мама трьох діток виглядає, як старша сестричка хлопців
  • Супер! Гарного відпочинку! Насолоджуйтесь сонечком і чудовим морем!
  • Ви чого така гарна? Мати 3 дітей не може так круто виглядати!!!
  • Таке шоколадне сімейство. Гарного відпочинку
  • Красота
  • Гарний котик
  • Які гарні! Щастя вам!
  • Кот всегда рядом
  • Цього року нікуди не їду. Помітила, що у Вас така гааарнааа фігура, вогонь
  • Приємно дивитися
  • Алёша, ты - мамасита красотка
  • Красивые ножки.загорелые. Великолепное фото

Напомним, ранее Alyosha и Тарас Тополя поразили признанием о семейных ссорах.

Читайте LITE в Google News
певецAlyosha