Alyosha блиснула стрункими ніжками в міні-шортах: яскраві фото з відпочинку з дітьми

Разом з синами Марком і Романом Alyosha вирушила на прогулянку по мальовничому місту і зробила кілька атмосферних кадрів.

Для променаду мама трьох дітей вибрала стильний літній образ - короткі джинсові шорти, які підкреслили її довгі стрункі ноги, і білий топ. На плечі вона накинула білий светр, а також доповнила лук білими босоніжками.

Волосся співачка залишила розпущеним і вирішила обійтися без макіяжу. І вона і хлопчики вже можуть похвалитися золотистою засмагою.

Alyosha захопила стрункою фігурою на знімках з синами з відпочинку (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Кіпр то любов. Вже трохи засмагли з хлопцями, зустріли нових пухнастих друзів, поласували місцевими смаколиками. А ще пригод та й пригод. До речі - вже багатенько країн відкриті для українців. Куди б попрямували в першу чергу? І корисна інформація для тих, хто збирається на Кіпр. Обов'язково оформіть заздалегідь flight pass", - поділилася враженнями від відпочинку на Кіпрі Alyosha.

Користувачі мережі оцінили фігуру і квітучий зовнішній вигляд артистки і засипали її компліментами і побажаннями гарного відпочинку.