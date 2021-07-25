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Alyosha блиснула стрункими ніжками в міні-шортах: яскраві фото з відпочинку з дітьми

Автор: Марина Настевич

Фронтмен групи "Антитіла" Тарас Тополя і співачка Alyosha разом з трьома своїми дітьми вирушили на довгоочікуваний відпочинок, для якого вони вибрали сонячний Кіпр. Артистка зачарувала мережу милими фото з синами, а заодно і похвалилася стрункою фігурою.

Сімейні кадри з'явилися в Instagram виконавиці.

Разом з синами Марком і Романом Alyosha вирушила на прогулянку по мальовничому місту і зробила кілька атмосферних кадрів.

Для променаду мама трьох дітей вибрала стильний літній образ - короткі джинсові шорти, які підкреслили її довгі стрункі ноги, і білий топ. На плечі вона накинула білий светр, а також доповнила лук білими босоніжками.

Волосся співачка залишила розпущеним і вирішила обійтися без макіяжу. І вона і хлопчики вже можуть похвалитися золотистою засмагою.

Alyosha захопила стрункою фігурою на знімках з синами з відпочинку (фото: instagram.com/alyoshasinger)

"Кіпр то любов. Вже трохи засмагли з хлопцями, зустріли нових пухнастих друзів, поласували місцевими смаколиками. А ще пригод та й пригод. До речі - вже багатенько країн відкриті для українців. Куди б попрямували в першу чергу? І корисна інформація для тих, хто збирається на Кіпр. Обов'язково оформіть заздалегідь flight pass", - поділилася враженнями від відпочинку на Кіпрі Alyosha.

Користувачі мережі оцінили фігуру і квітучий зовнішній вигляд артистки і засипали її компліментами і побажаннями гарного відпочинку.

  • Мама трьох діток виглядає, як старша сестричка хлопців
  • Супер! Гарного відпочинку! Насолоджуйтесь сонечком і чудовим морем!
  • Ви чого така гарна? Мати 3 дітей не може так круто виглядати!!!
  • Таке шоколадне сімейство. Гарного відпочинку
  • Краса
  • Гарний котик
  • Які гарні! Щастя вам!
  • Кіт завжди поруч
  • Цього року нікуди не їду. Помітила, що у Вас така гааарнааа фігура, вогонь
  • Приємно дивитися
  • Альоша, ти - красуня мамасита
  • Красиві ніжки.засмаглі. Чудове фото

Нагадаємо, раніше Alyosha і Тарас Тополя вразили визнанням про сімейні сварки.

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певецAlyosha