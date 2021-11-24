Анастасия Приходько показала лицо младшего сына: трогательные фото с детьми

Украинская певица Анастасия Приходько впервые четко показала лицо младшего сына Луки, которому скоро исполнится 8 месяцев.
Артистка снялась в трогательной фотосессии со своими тремя детьми и поделилась снимками в Instagram.
На фото Анастасия предстала в классическом брючном костюме коричневого цвета. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.
Звездная мама мило позировала с дочерью Наной, сыном Гордеем и младшеньким Лукой, нежно улыбаясь.
Анастасия Приходько снялась в милой фотосессии с детьми (фото: instagram.com/prykhodko_official)
"Знакомьтесь, это Лука. Нашему малышу через несколько дней будет уже 8 месяцев. Мы очень любим смотреть мультики, вкусно и много кушать, а ещё играть с сестрой и братом. И передаём всем вам огроооомный привет", - поделилась Приходько.
Умиленные подписчики певицы засыпали ее душевными отзывами и пожеланиями в комментариях.
Напомним, ранее Анастасия Приходько поразила невероятным сходством с дочерью Наной.