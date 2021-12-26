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Анастасия Приходько показала редкое фото мужа с сыном: "как никогда счастлива"

Автор: Марина Настевич

Украинская певица, судья шоу "Співають всі" и многодетная мама Анастасия Приходько показала своего мужа, фото с которым публикует крайне редко. Сделала это артистка в особую для их семьи дату.

На своей странице в Instagram она выложила трогательный кадр с супругом Александром и их младшим сыном Лукой.

На снимке мужчина запечатлен на улице боком к камере, держа на руках малыша. Судя по его одежде и зелени вокруг, фото было сделано еще в теплое время года.

Анастасия отметила, что их младшему исполнилось 9 месяцев и призналась, что очень счастлива.

"Хочу сказать спасибо моему мужу за наше маленькое чудо! Нашему главному мужчине сегодня целых 9 месяцев! И все 9 месяцев я как никогда счастлива! Я Вас очень люблю", - нежно написала Приходько.

Анастасия Приходько покорила редким кадром мужа с младшим сыном (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Отметим, что пара воспитывает также дочь Нану и сына Гордея.

В комментариях подписчики оставили певице поздравления и теплые пожелания.

  • Поздравляю!!! Терпения вам
  • Будьте счастливы и здоровы
  • Поздравляю! Пусть растёт здоровым и счастливым!
  • Це дуже класно, коли сім'я в радість
  • Настя, крепкого здоровья и счастья Вам и Вашей семье
  • Вітаю, хай маленький Лука зростає Вам на радість. Вам міцного здоров'я, всього найкращого Вашій родині в Новому році
  • Какие же они милые

Напомним, ранее Анастасия Приходько показала лицо младшего сына - певица снялась в нежной фотосессии со своими тремя детьми.

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Анастасия Приходько