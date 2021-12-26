Анастасия Приходько показала редкое фото мужа с сыном: "как никогда счастлива"

На снимке мужчина запечатлен на улице боком к камере, держа на руках малыша. Судя по его одежде и зелени вокруг, фото было сделано еще в теплое время года.

Анастасия отметила, что их младшему исполнилось 9 месяцев и призналась, что очень счастлива.

"Хочу сказать спасибо моему мужу за наше маленькое чудо! Нашему главному мужчине сегодня целых 9 месяцев! И все 9 месяцев я как никогда счастлива! Я Вас очень люблю", - нежно написала Приходько.

Анастасия Приходько покорила редким кадром мужа с младшим сыном (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Отметим, что пара воспитывает также дочь Нану и сына Гордея.

В комментариях подписчики оставили певице поздравления и теплые пожелания.