Анастасія Приходько показала рідкісне фото чоловіка з сином: "як ніколи щаслива"

На знімку чоловік зображений на вулиці боком до камери, тримаючи на руках малюка. Судячи з його одягу і зелені навколо, фото було зроблено ще в теплу пору року.

Анастасія зазначила, що їх молодшому виповнилося 9 місяців і зізналася, що дуже щаслива.

"Хочу сказати спасибі моєму чоловікові за наше маленьке диво! Нашому головному чоловікові сьогодні цілих 9 місяців! І всі 9 місяців я як ніколи щаслива! Я вас дуже люблю", - ніжно написала Приходько.

Анастасія Приходько підкорила рідкісним кадром чоловіка з молодшим сином (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Відзначимо, що пара виховує також дочку Нану і сина Гордія.

У коментарях підписники залишили співачці привітання і теплі побажання.