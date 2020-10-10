Андре Тан откровенно рассказал, как переболел коронавирусом с женой и дочкой

Андре Тан признался, что переболел коронавирусом и пережил очень трудный период на карантине, связанный не только с болезнью, но и с жуткой депрессией и проблемами в бизнесе. Известный украинский дизайнер также раскрыл, как ему удалось справиться с серьезным кризисом.

Модельер отметил, что подцепил COVID-19 еще в самом начале пандемии в марте. И вскоре вместе с ним коронавирус подтвердили у его жены Алины и дочери Сони. Об этом Тан рассказал в интервью в передаче "Ужин с Дороти".

По словам успешного дизайнера, заразился он скорее всего в Париже.

Андре не лег в больницу и остался в своем большом доме на обсервации. Причем к нему в гости с проверкой наведывались полицейские - убедиться, что звезда не нарушает правила самоизоляции.

"Мне было несладко, потому что я все это пережил. И слава Богу, что я это пережил как раз тогда. Потому что полное отсутствие запахов... И реально чувствуешь себя очень плохо. Такое ощущение, что ты уже готов умирать. И я пережил эту жесть", - рассказал он.

Андре Тан рассказал, как переболел коронавирусом (фото: скриншот)

Также знаменитость добавил, что за болезнью последовала сильная депрессия, как только из-за карантина в Украине стали вводить и постепенно ужесточать ограничения и запреты на работу различных заведений.

"Накрыла и "депрессуха". И я вообще не понимал, что мы будем делать дальше, как мы будем работать, потому что все магазины закрылись. У меня была жесткая депрессия. Такая настоящая классическая депрессия", - вспоминает Андре Тан.

В тот момент дизайнер избегал общения даже со своими сотрудниками, и те обижались на шефа.

О своей болезни модельер решил не распространяться, чтобы вдруг не "распугать" клиентов его онлайн-магазина. Вероятные подозрения людей - мол, а вдруг он касается руками продаваемой одежды - могли негативно сказаться на продажах.

"Хотел, чтобы они себя не накручивали. Поэтому первый месяц был для меня очень тяжелый... даже первые две недели", - говорит он.

Но потом дизайнер понял, что карантин - это реальность, и "нужно брать себя за макушку и вытягивать из этого кризиса".

Андре Тан со своей женой Алиной (фото: facebook.com/andre.tan.71)

Так, Андре начал изучать английский язык. Но самым эффективным средством от кризиса и депрессии он назвал ранние записи Верки Сердючки (артиста Андрея Данилко).

"Я подумал, а что может меня сейчас действительно рассмешить? Это первые концерты Верки Сердючки. Именно его монологи. И я пересмотрел все его выступления... и понял, что действительно, это круто - жить!" - улыбается дизайнер.

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