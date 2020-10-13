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Андре Тан сделал заявление о разводе: очень сильно ссорились

Новина українською → Вторник 13 октября 2020 12:07
Андре Тан сделал заявление о разводе: очень сильно ссорились Андре Тан с женой (фото: instagram.com/andre_tan_official)
Автор: Lite

Дизайнер Андре Тан прокомментировал слухи о разводе с Алиной Харечко

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан, который переболел на коронавирус с женой и дочкой, откровенно рассказал о разводе. Именно такие слухи недавно начали распространяться в интернете и среди селебретиз.

Так, в интервью "Зірковому шляху" дизайнер признался, что очень тяжело перенес болезнь.

"Было такое ощущение, что ты уже готов умирать. Поэтому я пережил весь этот ужас", - сказал Андре Тан в эфире канала "Украина".

У модельера началась депрессия, ему даже не хотелось вставать с кровати. Причиной этого состояния стала и пандемия, и ссоры с Алиной Харечко, которые возникли из-за проблем с бизнесом - ситуация чуть не привела к разводу. Поэтому в светских тусовках стали появляться слухи, что звездное семейство распалось.

"Нет, мы не расстались. Просто очень сильно ссорились на фоне ситуации, сложившейся с бизнесом", - опроверг домыслы Андре Тан.

По словам дизайнера, у него был период, когда он съехал на две недели и попросился к друзьям на квартиру. Но "сейчас все нормально".

Андре Тан сделал заявление о разводе: очень сильно ссорились

Андре Тан с женой (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Ранее Андре Тан рассказал, что не стоит носить этой осенью.

Также модный эксперт дал советы, чем лучше заменить устаревшие предметы гардероба.

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