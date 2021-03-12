Андрей Джеджула сделал заявление о скандалах с женой и разводе: подливали масло в огонь

45-летний ведущий отрицает факт домашнего насилия и считает, что у пары все еще проходит период притирки.

"Не существует семей, в которых нет конфликтов. Просто люди по-разному на них реагируют. Ты говоришь слово "избиение". Посмотри на меня, я вешу 96 килограммов, 192 см рост. Если бы я занимался избиением, как ты говоришь ... У нас есть конфликт, у нас есть ссора, но каждый по-своему трактует эту историю", - аргументировал шоумен.

Он тепло отзывается о жене и подчеркивает, что Юлия добрая, порядочная и верная женщина.

Андрей с женой два раза вступали в брак (фото: instagram.com/djedjula)

Планы жены о расторжении брака Андрей комментировать не может, так как не знает о ее окончательном решении.

"Это надо у Юли спросить. Это у нас мастер разводов. Это же она была инициатором первого", - отметил он.

Сейчас пара проживает вместе. Пока Юлия кормит малышку и заботиться о ней, Андрей взял на себя хозяйство и на ровне с мамой меняет малышке подгузники.

Андрей и Юля в январе стали родителями (фото: instagram.com/djedjula)

Также одной из причин конфликтов в паре были не слишком хорошие, по словам Юлии, отношения Андрея с ее дочерью от предыдущего брака – 18-летней Ангелиной.

"У нее есть свой мужчина. Пусть ею руководит, подбирают ключи друг к другу. Им жить вместе. Мне-то что? Возможно, у меня недостаток опыта воспитания женского пола. У меня никогда не было девочки. Возможно, я больше использовал навыки усредненные универсальные в воспитания ребенка", - прокомментировал Джеджула.

К слову, Андрей и Юлия два раза расписывались. Пара развелась именно из-за того, что Андрей и Ангелина не смогли найти общий язык, но через короткое время снова сыграли свадьбу.

Андрей расказал свою версию скандалов с женой

"Я до сих пор считаю, что подливали мне масло в огонь одно время. Я взрослый человек и были моменты, когда я должен был где-то закрыть глаза. Моя принципиальность и педантичность играют со мной злую шутку. И нет у меня опыта, как воспитывать девочек. И может быть разное восприятие одного действия", - пояснил Андрей.