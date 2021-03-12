Андрій Джеджула зробив заяву про скандали з дружиною і розлучення: підливали масла у вогонь

45-річний ведучий заперечує факт домашнього насильства і вважає, що у пари все ще проходить період притирання.

"Не існує сімей, в яких немає конфліктів. Просто люди по-різному на них реагують. Ти говориш слово "побиття". Подивися на мене, я важу 96 кілограмів, 192 см зріст. Якщо б я займався побиттям, як ти говориш ... У нас є конфлікт, у нас є сварка, але кожен по-своєму трактує цю історію", - аргументував шоумен.

Він тепло відгукується про дружину і підкреслює, що Юлія добра, порядна і вірна жінка.

Андрій з дружиною два рази вступали в шлюб (фото: instagram.com/djedjula)

Плани дружини щодо розірвання шлюбу Андрій коментувати не може, так як не знає про її остаточне рішення.

"Це треба у Юлі запитати. Це у нас майстер розлучень. Це ж вона була ініціатором першого", - зазначив він.

Зараз пара проживає разом. Поки Юлія годує дитину й піклується про неї, Андрій взяв на себе господарство і на рівні з мамою змінює дитині підгузки.

Андрій і Юля в січні стали батьками (фото: instagram.com/djedjula)

Також однією з причин конфліктів у парі були не дуже хороші, за словами Юлії, відносини Андрія з її дочкою від попереднього шлюбу – 18-річної Ангеліною.

"У неї є свій чоловік. Нехай нею керує, підбирають ключі один до одного. Їм жити разом. Мені що? Можливо, у мене брак досвіду виховання жіночої статі. У мене ніколи не було дівчинки. Можливо, я більше використовував навички усереднені універсальні у виховання дитини", - прокоментував Джеджула.

До речі, Андрій і Юлія два рази розписувалися. Пара розлучилася саме через те, що Андрій і Ангеліна не змогли знайти спільну мову, але через короткий час знову зіграли весілля.

Андрій розповів свою версію скандалів з дружиною

"Я досі вважаю, що підливали мені масло у вогонь один час. Я доросла людина і були моменти, коли я повинен був десь закрити очі. Моя принциповість і педантичність грають зі мною злий жарт. І немає у мене досвіду, як виховувати дівчаток. І може бути різне сприйняття однієї дії", - пояснив Андрій.