Анджелина Джоли в стильном зимнем аутфите сходила на шопинг с дочерью

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. 46-летняя звезда сходила на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, продемонстрировав стильный зимний образ.
Бывшая жена Брэда Питта выбрала для прогулки элегантный total black аутфит.
Анджелина надела класическое черное пальто в пол, которое сочетала с шерстяным платьем в тон и удобными кожаными сапогами на устойчивом каблуке.
Артистка дополнила лук вместительной черно-белой сумкой от модного дома Celine. На лице у Джоли была черная защитная маска.
Захара последовала маминому примеру и также выбрала пальто, отдав предпочтение укороченной модели светло-коричневого оттенка. Под него она надела джинсы и черную майку, а на ногах у дочери актрисы были кеды.
Также 17-летняя девушка похвасталась своим новым имиджем и прической - теперь она носит ярко-голубые косички.
Мама с дочкой трогательно держались за руки, идя по улице.
Напомним, на днях экс-бойфренд Беллы Хадид, музыкант The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли.
Мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен отправилась на шопинг в мини-шортах.