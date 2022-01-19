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Анджелина Джоли в стильном зимнем аутфите сходила на шопинг с дочерью

Автор: Марина Настевич

Голливудская актриса Анджелина Джоли попала в объектив папарацци в Нью-Йорке. 46-летняя звезда сходила на шопинг со своей 17-летней дочерью Захарой, продемонстрировав стильный зимний образ.

Бывшая жена Брэда Питта выбрала для прогулки элегантный total black аутфит.

Анджелина надела класическое черное пальто в пол, которое сочетала с шерстяным платьем в тон и удобными кожаными сапогами на устойчивом каблуке.

Артистка дополнила лук вместительной черно-белой сумкой от модного дома Celine. На лице у Джоли была черная защитная маска.

Захара последовала маминому примеру и также выбрала пальто, отдав предпочтение укороченной модели светло-коричневого оттенка. Под него она надела джинсы и черную майку, а на ногах у дочери актрисы были кеды.

Также 17-летняя девушка похвасталась своим новым имиджем и прической - теперь она носит ярко-голубые косички.

Мама с дочкой трогательно держались за руки, идя по улице.

Напомним, на днях экс-бойфренд Беллы Хадид, музыкант The Weeknd публично подтвердил роман с Анджелиной Джоли.

Мы также писали, что дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен отправилась на шопинг в мини-шортах.

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Анджелина ДжолиШоу-бизнес