Анджелина Джоли заговорила о домашнем насилии: люди не хотят видеть

Анджелина Джоли редко дает интервью о личной жизни. Но если дело касается социальных проектов, то она всегда готова высказаться. В этот раз голливудская знаменитость приняла участие в кампании "16 дней активных действий против насилия", записав обращение к женщинам на сайте и в Instagram Harper’s Bazaar UK. Там же можно почитать и развернутое интервью бывшей жены Брэда Питта.

По словам Анджелины, накануне Рождества и череды праздников уязвимым членам общества, к которым относятся женщины и дети, стоит быть особенно осторожными.

Анджелина Джоли с Брэдом Питтом и детьми (фото: скриншот instagram.com/moodlove.1)

"По правде говоря, жизнь женщины не стоит наравне с жизнью мужчин… Сексуальное насилие, связанное с конфликтом, является проявлением этой реальности", - уверена Джоли. Актриса, режиссер и активистка подчеркнула, что правительства и политические лидеры, похоже, верят в права женщин и девочек "лишь до определенной степени". До такой степени, что это не противоречит бизнесу и торговле, не противоречит корыстным политическим интересам или "до такой степени, что это может заставить нас увидеть то, чего мы не хотим видеть, и мы должны действовать в соответствии с этим". Часто проблему просто не хотят замечать.

Анджелина обратилась к публике с речью (видео: instagram.com/bazaaruk)

Также Анджелина поделилась собственным мнением, как каждый может поддержать друга, родственника или ребенка. К примеру, актриса посоветовала подобрать кодовое слово, которое можно использовать в экстренных ситуациях. Дала она и ряд других советов.

"Если вам даже приходило в голову, что кто-то, кого вы знаете, может быть уязвим в этом отношении, постарайтесь оставаться рядом и присутствовать в их жизни. Дайте понять, что вы рядом с ними. Еще одна вещь, которую мы все можем сделать, - это узнать как можно больше о домашнем насилии. Узнайте, как травма влияет на наше здоровье и может привести к биологическим изменениям, особенно у детей. Отнеситесь к этим проблемам серьезно", - посоветовала многодетная мама.

Ранее стало известно, что у бывшей жены Брэда Питта Дженнифер Энистон новый роман.