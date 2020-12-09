Анджеліна Джолі заговорила про домашнє насильство: люди не хочуть бачити

Анджеліна Джолі рідко дає інтерв'ю про особисте життя. Але якщо справа стосується соціальних проектів, то вона завжди готова висловитися. Цього разу голлівудська знаменитість взяла участь у кампанії "16 днів активних дій проти насильства", записавши звернення до жінок на сайті і в Instagram Harper's Bazaar UK. Там же можна почитати і розгорнуте інтерв'ю колишньої дружини Бреда Пітта.

За словами Анджеліни, напередодні Різдва і низки свят вразливим членам суспільства, до яких належать жінки та діти, варто бути особливо обережними.

Анджеліна Джолі з Бредом Піттом і дітьми (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

"По правді кажучи, життя жінки не стоїть нарівні з життям чоловіків... Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, є проявом цієї реальності", - впевнена Джолі. Актриса, режисер і активістка підкреслила, що уряд і політичні лідери, схоже, вірять у права жінок і дівчаток "лише до певної міри". До такої міри, що це не суперечить бізнесу і торгівлі, не суперечить корисливим політичним інтересам або "до такої міри, що це може змусити нас побачити те, чого ми не хочемо бачити, і ми повинні діяти у відповідності з цим". Часто проблему просто не хочуть помічати.

Анджеліна звернулася до публіки з промовою (відео: instagram.com/bazaaruk)

Також Анджеліна поділилася власною думкою, як кожен може підтримати друга, родича або дитину. Наприклад, актриса порадила підібрати кодове слово, яке можна використовувати в екстрених ситуаціях. Дала вона і ряд інших рад.

"Якщо вам навіть приходило в голову, що хтось, кого ви знаєте, може бути вразливим у цьому відношенні, постарайтеся залишатися поруч і присутні в їх житті. Дайте зрозуміти, що ви поруч з ними. Ще одна річ, яку ми всі можемо зробити, - це дізнатися якомога більше про домашнє насильство. Дізнайтеся, як травма впливає на наше здоров'я і може призвести до біологічних змін, особливо у дітей. Поставтеся до цих проблем серйозно", - порадила багатодітна мама.

Раніше стало відомо, що у колишньої дружини Бреда Пітта Дженніфер Еністон новий роман.