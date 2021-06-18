"Ангелов" больше не будет: вспоминаем самых знаменитых моделей Victoria’s Secret

Знаменитый бренд нижнего белья и купальников Victoria’s Secret продолжает полное обновление. После того как компания попала в громкий скандал: представители заявили, что вполне могут обойтись без женщин полной комплекции и трансгендерных моделей, они пытались спасти репутацию как могли. Так, к съемкам тут же пригласили Валентину Сампайо, а также несколько моделей plus size. А само шоу с "ангелами" было отложено на неопределенный срок.
Теперь же представители бренда сообщили о полном переосмыслении философии бренда. Само понятие "ангелы" больше использоваться не будет. На смену крылатым посланницам приходят амбассадоры другого плана - женщины, которые известны своими достижениями, а не только точеными телами.
Список новых посланниц Victoria’s Secret уже оглашен. В их число вошли звезда спортсменки Меган Рапино и Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и модель Приянка Чопра Джонас и другие. Новый лозунг именитого бренда будет звучать так: "Чего хотят женщины". А перемены, по мнению нового главы бренда, были неизбежны.
"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали, - сказал Мартин Уотерс, исполнительный директор Victoria’s Secret с февраля этого года. - Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины".
Команда вдохновительниц будет носить название VS Collective. А цель бренда - переосмыслить понятие сексуальности, которое Victoria’s Secret транслировала долгие годы. Безупречные "ангелы" Victoria’s Secret слишком долго олицетворяли главный стереотип о женственности. В современном мире бренд мечтает транслировать расширение прав и возможностей женщин.
И хотя такие перемены вполне логичны, все же нотка ностальгии по роскошным крылатым созданиям, одетым в сказочно красивое белье, присутствует. Предлагаем вспомнить выходы знаменитых "ангелов", которые стали настоящими олицетворением целой эпохи Victoria’s Secret.
Жизель Бюндхен
Напомним, среди моделей заполучить заветный статус "ангела" было равно повысить свой статус и занять особую нишу. В 2019-м и 2020-м годах "ангелами" стали Барбара Палвин, Алексина Грэм, Грейс Элизабет и другие девушки, которые так и не вышли на подиум главного шоу в новом звании.