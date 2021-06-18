"Ангелов" больше не будет: вспоминаем самых знаменитых моделей Victoria’s Secret

Список новых посланниц Victoria’s Secret уже оглашен. В их число вошли звезда спортсменки Меган Рапино и Эйлин Гу, модель и адвокат Палома Эсслер, актриса и модель Приянка Чопра Джонас и другие. Новый лозунг именитого бренда будет звучать так: "Чего хотят женщины". А перемены, по мнению нового главы бренда, были неизбежны.

"Когда мир менялся, мы слишком медленно реагировали, - сказал Мартин Уотерс, исполнительный директор Victoria’s Secret с февраля этого года. - Нам нужно перестать быть о том, чего хотят мужчины, и начать быть о том, чего хотят женщины".

Представительницы VS Collective (фото: instagram.com/victoriassecret)

Команда вдохновительниц будет носить название VS Collective. А цель бренда - переосмыслить понятие сексуальности, которое Victoria’s Secret транслировала долгие годы. Безупречные "ангелы" Victoria’s Secret слишком долго олицетворяли главный стереотип о женственности. В современном мире бренд мечтает транслировать расширение прав и возможностей женщин.

И хотя такие перемены вполне логичны, все же нотка ностальгии по роскошным крылатым созданиям, одетым в сказочно красивое белье, присутствует. Предлагаем вспомнить выходы знаменитых "ангелов", которые стали настоящими олицетворением целой эпохи Victoria’s Secret.

Жизель Бюндхен

Кэндис Свейнпол

Роузи Хантингтон-Уайтли

Белла Хадид

Миранда Керр

Алессандра Амбросио

Джиджи Хадид

Бехани Пристлу и Джиджи Хадид

Даутцен Крус