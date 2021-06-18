"Ангелів" більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's Secret

Знаменитий бренд нижньої білизни і купальників Victoria's Secret продовжує повне оновлення. Після того як компанія потрапила в гучний скандал: представники заявили, що цілком можуть обійтися без жінок повної комплекції і трансгендерних моделей, вони намагалися врятувати репутацію як могли. Так, до зйомок тут же запросили Валентину Сампайо, а також кілька моделей plus size. А саме шоу з "ангелами" було відкладено на невизначений термін.
Тепер же представники бренду повідомили про повне переосмислення філософії бренду. Саме поняття "ангели" більше використовуватися не буде. На зміну крилатим посланницям приходять амбасадори іншого плану - жінки, які відомі своїми досягненнями, а не тільки точеними тілами.
Список нових посланниць Victoria's Secret вже оголошено. До їх числа увійшли зірка спортсменки Меган Рапіно і Ейлін Гу, модель і адвокат Палома Есслер, актриса і модель Пріянка Чопра Джонас та інші. Нове гасло іменитого бренду буде звучати так: "Чого хочуть жінки". А зміни, на думку нового глави бренду, були неминучі.
"Коли світ змінювався, ми надто повільно реагували, - сказав Мартін Уотерс, виконавчий директор Victoria's Secret з лютого цього року. - Нам потрібно перестати бути про те, чого хочуть чоловіки, і почати бути про те, чого хочуть жінки".
Команда натхненниць носитиме назву VS Collective. А мета бренду - переосмислити поняття сексуальності, яке Victoria's Secret транслювала довгі роки. Бездоганні "ангели" Victoria's Secret занадто довго уособлювали головний стереотип про жіночність. У сучасному світі бренд мріє транслювати розширення прав і можливостей жінок.
І хоча такі зміни цілком логічні, все ж нотка ностальгії за розкішними крилатими створіннями, одягненими в казково красиву білизну, присутня. Пропонуємо згадати виходи знаменитих "ангелів", які стали справжніми уособленням цілої епохи Victoria's Secret.
Жизель Бюндхен
Нагадаємо, серед моделей отримати заповітний статус "ангела" було все одно що підвищити свій статус і зайняти особливу нішу. У 2019-му і 2020-му роках "ангелами" стали Барбара Палвін, Алексіна Грем, Грейс Елізабет та інші дівчата, які так і не вийшли на подіум головного шоу в новому званні.