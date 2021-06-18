"Ангелів" більше не буде: згадуємо найзнаменитіших моделей Victoria's Secret

Список нових посланниць Victoria's Secret вже оголошено. До їх числа увійшли зірка спортсменки Меган Рапіно і Ейлін Гу, модель і адвокат Палома Есслер, актриса і модель Пріянка Чопра Джонас та інші. Нове гасло іменитого бренду буде звучати так: "Чого хочуть жінки". А зміни, на думку нового глави бренду, були неминучі.

"Коли світ змінювався, ми надто повільно реагували, - сказав Мартін Уотерс, виконавчий директор Victoria's Secret з лютого цього року. - Нам потрібно перестати бути про те, чого хочуть чоловіки, і почати бути про те, чого хочуть жінки".

Представниці VS Collective (фото: instagram.com/victoriassecret)

Команда натхненниць носитиме назву VS Collective. А мета бренду - переосмислити поняття сексуальності, яке Victoria's Secret транслювала довгі роки. Бездоганні "ангели" Victoria's Secret занадто довго уособлювали головний стереотип про жіночність. У сучасному світі бренд мріє транслювати розширення прав і можливостей жінок.

І хоча такі зміни цілком логічні, все ж нотка ностальгії за розкішними крилатими створіннями, одягненими в казково красиву білизну, присутня. Пропонуємо згадати виходи знаменитих "ангелів", які стали справжніми уособленням цілої епохи Victoria's Secret.

Жизель Бюндхен

Кендіс Свейнпол

Роузі Хантінгтон-Уайтлі

Белла Хадід

Міранда Керр

Алессандра Амбросіо

Джіджі Хадід

Бехані Прістлу і Джіджі Хадід

Даутцен Крус