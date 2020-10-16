Ани Лорак эмоционально поведала о личной жизни: все непросто

Ани Лорак внезапно презентовала лирическую песню

Ани Лорак крайне редко говорит о личной жизни, однако нарушила табу и поделилась откровениями в новой авторской песне. Проникновенная баллада "Страдаем и любим" очень близка артистке, так как она основана на реальных событиях.

Песня рассказывает о чувствах влюбленных людей: как порой все непросто и неоднозначно.

По словам Ани Лорак, она "прожила эту песню от начала и до конца, потому что совсем недавно испытывала подобные чувства".

"Это моя личная история. "Страдаем и любим" - очень многогранная композиция, как, собственно, и само чувство Любовь. Ведь в нём могут сочетаться очень разные эмоции: радость и боль, спокойствие и тревога, слезы и безграничное счастье. Уверена, в этом треке каждый найдет что-то свое", - отметила она.

Ани Лорак в песне рассказала о личной истории любви (фото: instagram.com/anilorak)

Отметим, что текст песни Ани Лорак писала сама. А музыку создал композитор Евгений Лишафай, с которым артистка сотрудничает уже не первый раз.

"Когда я услышала мелодию, с первых секунд она отозвалась в сердце. Я сразу поняла: эта песня должна быть в моём репертуаре. И мы приступили к работе над текстом", - вспоминает гастролируящая преимущественно по России украинская певица.

Ани Лорак спела о своих чувствах

Ранее мы писали, что Ани Лорак внезапно заговорила про Украину.

Также сообщалось, что Ани Лорак изменилась до неузнаваемости. На карантине артистка набрала вес, и если на фото то можно отретушировать, то видео показывает все недостатки.