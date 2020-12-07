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Ани Лорак опозорилась на "Песне года": все обсуждают ее наряд

Новина українською → Понедельник 07 декабря 2020 10:14
Ани Лорак опозорилась на "Песне года": все обсуждают ее наряд Ани Лорак (фото: facebook.com.AniLorak)
Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, выступила на "Песне года" в Москве. Но поклонники стали обсуждать не ее пение, а наряд, в котором она выступала. Дело в том, что артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото с выступления в костюме бежевого цвета с благодарностями продюсеру Игорю Крутому, что дал ей возможность выступить на этом концерте.

"Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!" - написала Лорак под фото.

Но вот сам снимок и образ звезды совсем не понравился подписчикам. Многие написали, что такой костюм очень полнит и вообще невыгодно подчеркивает фигуру.

Отметим, что певица выбрала для выступления обтягивающий костюм с люрексом и с пиджаком, который очень подчеркивает бедра и придает им объем. Укладку Лорак сделала необычную тоже - ее волосы завили в кудри.

Ани Лорак опозорилась на &quot;Песне года&quot;: все обсуждают ее нарядАни Лорак опозорилась на &quot;Песне года&quot;: все обсуждают ее нарядАни Лорак выступила на Песне года (фото: instagram.com/anilorak)

Многие поклонники раскритиковали наряд певицы и выразили свои эмоции.

  • Убогий костюм
  • Фу, испортила фигуру
  • Ким Кардашьян
  • Силиконовая кукла
  • Ну, и *опа
  • Грудь, как у Сердючки
  • Костюм очень полнит!.

Но были и те, кому образ Ани Лорак пришелся по душе.

  • Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что это огонь.
  • Какая вы яркая и сияющая! Очень жду Новый год, чтоб увидеть ваш номер! Уверена, будет круто.
  • Бомбезный костюм. Вы очень красивая.

Как мы писали ранее, Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро.

Кстати, украинская исполнительница София Ротару приняла участие в российской "Песни года".

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