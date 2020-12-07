Ани Лорак опозорилась на "Песне года": все обсуждают ее наряд
Украинская певица Ани Лорак, которая уехала жить в Россию, выступила на "Песне года" в Москве. Но поклонники стали обсуждать не ее пение, а наряд, в котором она выступала. Дело в том, что артистка опубликовала на своей странице в Instagram фото с выступления в костюме бежевого цвета с благодарностями продюсеру Игорю Крутому, что дал ей возможность выступить на этом концерте.
"Помню маленькой девочкой я смотрела этот фестиваль и мечтала, чтобы однажды мою песню назвали песней года. Сегодня у меня множество наград и все они сотканы из вашей любви! Спасибо, что всегда рядом, наша любовь взаимна!" - написала Лорак под фото.
Но вот сам снимок и образ звезды совсем не понравился подписчикам. Многие написали, что такой костюм очень полнит и вообще невыгодно подчеркивает фигуру.
Отметим, что певица выбрала для выступления обтягивающий костюм с люрексом и с пиджаком, который очень подчеркивает бедра и придает им объем. Укладку Лорак сделала необычную тоже - ее волосы завили в кудри.
Ани Лорак выступила на Песне года (фото: instagram.com/anilorak)
Многие поклонники раскритиковали наряд певицы и выразили свои эмоции.
- Убогий костюм
- Фу, испортила фигуру
- Ким Кардашьян
- Силиконовая кукла
- Ну, и *опа
- Грудь, как у Сердючки
- Костюм очень полнит!.
Но были и те, кому образ Ани Лорак пришелся по душе.
- Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что это огонь.
- Какая вы яркая и сияющая! Очень жду Новый год, чтоб увидеть ваш номер! Уверена, будет круто.
- Бомбезный костюм. Вы очень красивая.
Как мы писали ранее, Ани Лорак показала свой шикарный особняк под Москвой за 3 миллиона евро.
Кстати, украинская исполнительница София Ротару приняла участие в российской "Песни года".