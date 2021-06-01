Ани Лорак "разделась" и погрузилась в голубую лагуну: страстные фото и видео

Певица Ани Лорак презентовала новую песню и клип на нее на своем официальном YouTube-канале.

Музыкальная история от первого лица призвана вдохновить слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте.

Ани стала музой и вдохновителньицей (фото: пресс-служба певицы)

Локацией для экранизации романтического сюжета был выбран один из самых живописных островов на Мальдивах. Съемочный процесс длился три дня, а режиссером выступила Катя Царик. Роль главного героя исполнил известный украинский актер Олег Загородний.

47-летняя Пенелопа Крус блеснула стройной фигурой в соблазнительном платье

Во время съемок Ани Лорак без страховки и специального обучения впервые погрузилась под воду в открытом океане. Приходилось надолго задерживать дыхание, в длинном платье со шлейфом запутывались ноги, но, несмотря на все трудности, артистке удалось осуществить задуманное режиссером.

Важно бороться за мечту (фото: пресс-служба певицы)

В видеоклипе Ани сменила четыре образа, которые раскрывают ее как музу, вдохновляющую своего избранника не только красотой, но и необъятной женской энергией.

"Главный лейтмотив видео - нужно крепко держать свою мечту. Собственно, как и в жизни. Когда мы встречаем любовь, важно не растерять это чувство, несмотря на все внешние силы и преграды", - говорит артистка.