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Ани Лорак "разделась" и погрузилась в голубую лагуну: страстные фото и видео

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Вторник 01 июня 2021 15:25
Ани Лорак "разделась" и погрузилась в голубую лагуну: страстные фото и видео Ани Лорак рассказала о любви на расстоянии (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Lite

Певица Ани Лорак презентовала новую песню и клип на нее на своем официальном YouTube-канале.

"Раздетая" - саундтрек лета, посвященный любви на расстоянии, рассказала пресс-служба певицы Lite.

Музыкальная история от первого лица призвана вдохновить слушателей отдаться главному чувству и быть счастливыми в моменте.

Ани Лорак &quot;разделась&quot; и погрузилась в голубую лагуну: страстные фото и видео

Ани стала музой и вдохновителньицей (фото: пресс-служба певицы)

Локацией для экранизации романтического сюжета был выбран один из самых живописных островов на Мальдивах. Съемочный процесс длился три дня, а режиссером выступила Катя Царик. Роль главного героя исполнил известный украинский актер Олег Загородний.

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Во время съемок Ани Лорак без страховки и специального обучения впервые погрузилась под воду в открытом океане. Приходилось надолго задерживать дыхание, в длинном платье со шлейфом запутывались ноги, но, несмотря на все трудности, артистке удалось осуществить задуманное режиссером.

Ани Лорак &quot;разделась&quot; и погрузилась в голубую лагуну: страстные фото и видео

Важно бороться за мечту (фото: пресс-служба певицы)

В видеоклипе Ани сменила четыре образа, которые раскрывают ее как музу, вдохновляющую своего избранника не только красотой, но и необъятной женской энергией.

"Главный лейтмотив видео - нужно крепко держать свою мечту. Собственно, как и в жизни. Когда мы встречаем любовь, важно не растерять это чувство, несмотря на все внешние силы и преграды", - говорит артистка.

Напомним, Виктор Павлик с женой отпраздновали годовщину свадьбы.

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