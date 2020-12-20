Ани Лорак заявила, что "снова стала мамой" в 2020 году

Ани Лорак рассказала, что в 2020 году она снова стала мамой, ведь трудный год на карантине напомнил ей, что такое быть домохозяйкой, варить борщи и заниматься с дочерью Софией.

Обо всем этом "Дива" сообщила в программе "Вечерний Ургант", участницей которой она стала.

Артистка рассказывает, что после отмены концертов у нее сначала случилась паника, но потом все пошло на лад. Ей снова пришлось учиться готовить, вести домашнее хозяйство, заниматься онлайн-обучением с дочкой. И Каролина признается - ей это удалось. При этом она считает, что быть мамой - это самое лучшее, что может быть.

"Сначала была паника: как это я сама на хозяйстве оказалась… Теперь я поняла, что я справляюсь с домашним хозяйством. Я могу убирать, стирать, готовить вкусные блинчики, сырники, обеспечивать дочери онлайн-обучение. Я из многодетной семьи, я умею варить борщи, но все это немного забыла - на самоизоляции пришлось вспомнить… Но знаете, что есть самая большая награда и самый большой труд? Это быть мамой, это номер один", - заявила певица.

Напомним, что концертный тур Ани Лорак был отменен из-за карантина, поэтому ей пришлось сделать вынужденный перерыв в концертной деятельности.

К слову, Ани Лорак уличили в том, что она набрала лишний вес, который на фото еще можно скрыть, но видео сложно обмануть.

Ранее мы писали, что новая возлюбленная экс-мужа Ани Лорак похвасталась пышными формами.