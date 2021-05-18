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Анна Седокова приехала в Киев и заявила о начале новой жизни

Новина українською →
Киев, Вторник 18 мая 2021 16:29
Анна Седокова приехала в Киев и заявила о начале новой жизни Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Lite

Украинская певица Анна Седокова, которая живет в Москве с новым мужем Янисом Тиммой и детьми от предыдущих отношений, прилетела в родной Киев. Артистка похвасталась рельефным прессом и заявила, что начинает новую жизнь.

В своем Instagram она опубликовала видеоролик из спортзала.

На видео Анна запечатлена в белых спортивных штанах, черном топе и с полотенцем на плечах. Волосы она собрала в пучок и демонстрирует довольно подтянутую фигуру.

Певица призналась, что из-за рабочих поездок сбилась с режима и две недели не занималась спортом. Однако теперь она начинает новую жизнь.

"Новая жизнь с сегодня. Вчера вечером я твёрдо решила, что начинаю новую жизнь с понедельника. Не так как всегда, а вот точно. Новая жизнь была не такой уж и новой. Так как начала ее достаточно давно, вот только за последние две недели все куда то понеслось с скоростью Bugatti Chiron. Сьемки двух клипов на двух континентах за последнюю неделю. Противоположные часовые полюса. Вкуснейшая калорийная кухня в Америке и желание праздника в Киеве и опять поздние подъемы из за разного времени сделали своё дело. И как результат:

  • В голове бардак
  • В гостиничном номере хаос
  • На оба Инстаграм нет времени и ноль контента
  • Постоянное желание спать
  • Не ресурсное состояние
  • Вдруг куда-то исчезли деньги.
  • Опять началась крапивница или аллергия", - поделилась Седокова.

Звезда также рассказала, как именно она собирается изменить свою жизнь.

"И тут я поняла все. Пора начинать новую старую жизнь. А что это означает?Взять управление в свои руки. Не нестись в неуправляемом автомобиле в неизвестность, а самому выбирать маршрут, безусловно доверяя вселенной. Как это делаю я? Задаю простой вопрос: что я сегодня могу сделать для себя?" - отметила Анна.

Напомним, ранее Анна Седокова ошеломила поклонников новым имиджем.

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