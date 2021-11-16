Анна Седокова спровоцировала слухи о разладе в семье: "сложно, но нужно жить дальше"

Под фото горящей свечи на темном фоне Анна призналась, что сейчас переживает сильные потрясения. Однако она не стала раскрывать подробностей произошедшего.

"Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Расскажу, может, позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки, поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзию нормальной жизни. Потому что если не буду, то совсем загнусь", - написала Седокова.

Также певица опубликовала объявление о поиске нового помощника. Указав необходимые характеристики разыскиваемого работника, она добавила несколько загадочных предложений.

"И как бы не были сильны мои травмы, я должна жить нормально и опять поверить в порядочность людей", – заявила исполнительница.

Что касается супруга Анны, баскетболиста Яниса Тиммы, который младше ее на 9 лет, он тоже никак не прояснил ситуацию - а даже наоборот.

Сначала спортсмен выложил сториз с надписью на черном фоне: "До сих пор не могу поверить в это".

После чего поделился совместным фото в обнимку с женой.

Янис Тимма после загадочного послания поделился снимком с супругой (фото: instagram.com/janis.timma)

Поклонники считают, что супруги сейчас переживают не лучший этап в личной жизни.

Сейчас Анна Седокова воспитывает дочь Алину от первого брака с покойным футболистом Валентином Белькевичем и сына Гектора от романа с Артемом Комаровым, с которым рассталась через пару месяцев после рождения наследника. Еще у певицы есть дочь Моника от экс-мужа бизнесмена Максима Чернявского, которая на данный момент живет с отцом в США.

Анна Седокова вызвала слухи о возможном разрыве с мужем Янисом Тиммой (фото: instagram.com/annasedokova)