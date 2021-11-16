Анна Седокова спровоцировала слухи о разладе в семье: "сложно, но нужно жить дальше"

Анна Седокова не на шутку обеспокоила своих поклонников тревожными и пугающими сообщениями в сети, при этом ничего не объясняя. Некоторые даже заподозрили, что у певицы возникли проблемы в отношениях с третьим мужем Янисом Тиммой.
Загадочные послания артистка оставила в разделе Сторис своего Instagram.
Под фото горящей свечи на темном фоне Анна призналась, что сейчас переживает сильные потрясения. Однако она не стала раскрывать подробностей произошедшего.
"Очень сложно сейчас. Пока я не готова об этом говорить. Расскажу, может, позднее. Не спрашивайте, пожалуйста. Но нужно жить дальше. Нужно как-то взять себя в руки, поэтому я постараюсь далее имитировать иллюзию нормальной жизни. Потому что если не буду, то совсем загнусь", - написала Седокова.
Также певица опубликовала объявление о поиске нового помощника. Указав необходимые характеристики разыскиваемого работника, она добавила несколько загадочных предложений.
"И как бы не были сильны мои травмы, я должна жить нормально и опять поверить в порядочность людей", – заявила исполнительница.
Что касается супруга Анны, баскетболиста Яниса Тиммы, который младше ее на 9 лет, он тоже никак не прояснил ситуацию - а даже наоборот.
Сначала спортсмен выложил сториз с надписью на черном фоне: "До сих пор не могу поверить в это".
После чего поделился совместным фото в обнимку с женой.
Янис Тимма после загадочного послания поделился снимком с супругой (фото: instagram.com/janis.timma)
Поклонники считают, что супруги сейчас переживают не лучший этап в личной жизни.
Сейчас Анна Седокова воспитывает дочь Алину от первого брака с покойным футболистом Валентином Белькевичем и сына Гектора от романа с Артемом Комаровым, с которым рассталась через пару месяцев после рождения наследника. Еще у певицы есть дочь Моника от экс-мужа бизнесмена Максима Чернявского, которая на данный момент живет с отцом в США.
Напомним, ранее Анна Седокова шокировала откровениями о ссорах с мужем - певица рассказала, как пыталась уйти от Яниса.