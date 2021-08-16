Большая ответственность: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали о пополнении в семье

Арсен, долго вы колебались, прежде чем согласиться принять участие в шоу "Поют все!"?

Этот проект очень интересный, к тому же, он ничем не обязывает меня. Я не знаю, у кого какие отношения с каналом "Украина", у меня - порядочные. Более того, не так давно я участвовал в шоу "МАСКА", поэтому приятно было увидеть знакомые лица, знаете, как вышел на работу после отпуска (улыбается).

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (фото: пресс-служба)

Как вам атмосфера за кулисами шоу?

Очень интересно! Наблюдаю за коллегами, общаюсь с ними, и это круто! С кем-то удалось увидеться на карантине, с кем-то - на других проектах, здесь же покоряет само шоу и его участники! Возможно, не все попадет в телеверсию, однако происходящее на сцене нельзя описать словами. Очень весело и интересно слышать мысли людей, некоторые комментарии меня, конечно, удивляют, но таким образом я могу узнать о людях больше. Ведь одно дело, когда ты видишь человека в кадре, а в жизни они совершенно разные. И тогда ты понимаешь - все это не важно! Важно услышать суть и наполненность в те моменты, когда человек открывает рот и начинает говорить. Правда, не каждому удается каждый раз выразить мысль до конца, так как часто другие судьи просто перебивают.

Некоторые ваши коллеги сравнивают судей с террариумом. Согласны ли вы с таким мнением?

Змеи, змеи! Это смешно! Как бы они себя ни называли, если они выбирают для себя мир "террариума" или "океанариума", следует понимать, кто в нем ты. Нельзя же быть спокойным удавом и просто наблюдать за всем, что происходит.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко участвуют в новом проекте вместе (фото: пресс-служба)

Вы находитесь на съемках вместе с женой. Случаются ли споры относительно участников, как-то обсуждаете свой выбор?

Мы поддерживаем друг друга! У нас сходятся взгляды и мысли, возможно, это уже такое "семейное отношение" к артистам. Я не считаю себя представителем ШОУ-бизнеса (именно так поставил ударение), но я понимаю, что это. В своих концертах у нас есть особое восприятие и видение, а также формулы, такое шоу.

Что такое "шоу" в понимании Арсена Мирзояна?

Для меня "шоу" - это то, что может делать только человек. Не выглядеть, не вести себя... Это именно то, что никто не может воспроизвести, кроме тебя. Это твой козырь, которым надо пользоваться.

Ранее ваша концертная программа была разделена на 2 части: ваши песни и песни других исполнителей в юмористическом стиле. Это тоже можно назвать вашей изюминкой?

Было такое. Но это был некий отход от основного шоу. В одном из туров мы это делали, просто хотелось пошутить и пообщаться с людьми. Ведь в стране тогда случались какие-то события, и мы решили порадовать поклонников и посмотреть на все через призму юмора. Это такое мнение артиста. Мы по-разному можем выражать свои мысли, и мне лучше превратить это в юмор.

Как карантин повлиял на вашу жизнь? Как бы вы оценили время, проведенное вне концертной деятельности?

Мне все очень понравилось! Начал уделять больше внимания каким-то важным вещам. Хотелось творить и больше времени посвящать дочери. Были рады возможности поехать куда-то вместе, ведь все дома и могут себе это позволить. Катались на корабле, съездили в Чернобыль. Так привыкли проводить время вместе, что было жаль возобновлять активную рабочую жизнь. Я так привык гулять с Ниной: ходили в парки, брали пищу на вынос и шли на Андреевской спуск, наслаждались вечерним Киевом.

Также карантин повлиял на творчество. Ведь планировали писать альбом в Америке и даже договорились со студиями и музыкантами. Нашими музыкантами, которые перебрались туда. И хотелось улететь туда, немного потворить. Но не получилось. Сейчас мы работаем онлайн. У нас вечер, у них утро, собираемся в студиях, выходим онлайн, и начинается сессия с записи альбома.

Арсен Мирзоян рад быть частью проекта (фото: пресс-служба)

А заметили изменения в людях, человеческом общении даже здесь, на съемках шоу?

Конечно! Карантин влияние на окружающий мир! Это видно по серьезной переоценке базовых ценностей людей. Да, это не лучший момент для шоу-индустрии. Но все приветливые, дружеские... Возможно, немного и похоже на террариум, но находимся в одной лодке, играем по одним правилам и должны поддерживать друг друга - все окей!

У вас очень красивая семья, по которой интересно наблюдать. На карантине не возникло желания о пополнении? Ведь многие семьи не теряли времени...

Нет! У нас с Тоней на двух четверо детей, поэтому о пополнении мы не задумываемся. Можно сказать, у нас знак стоп (смеется). Мы ответственные люди и понимаем, что для этого нужно много сил, финансов и здоровья. Это очень ответственный шаг. Я считаю, что один из важных и необходимых вкладов - в детей. Искать ответы и смысл жизни следует именно в них. Надо вкладывать в них деньги, помогать, делиться опытом и уберегать от ошибок.

Возможно, за последние годы у вас появились особые семейные традиции? Поделитесь ими.

Так, традиции закрепляются, однако карантин вносит свои коррективы. Например, уже лет 8 мы каждое лето ездим в Яремче. Собираем всех детей и отправляемся на отдых на пару недель. Летом там не жарко - замечательный климат и холодные горные реки. Со старшим выезжаем на велосипедах, с младшим - на рафтинг или на квадроциклах катаемся.

За время карантина успели и на море отдохнуть. Я раза 2, а девушки - 3 раза были в Египте, первый раз задержались на целый месяц, как раз попали на некурортных сезон, но это тоже круто, ведь там не холодно - около 20 градусов, а море все равно теплое.

И конечно, дома было чем заняться. Например, с Ниной постоянно выходили на прогулки, а по субботам у нас волейбол. В воскресенье утром у меня кросс, после чего я забирал малую, и гуляли парками, зимой выходили на лед, наблюдали за рыбаками и наслаждались общением.