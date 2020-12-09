Асимметрия и сюрреализм: Юлия Санина продемонстрировала наряд, символизирующий 2020 год

Невероятная Юлия Санина наглядно показала, какую, по ее мнению, имеет окраску 2020-й и рассказала, какой наряд выберет для празднования Нового года.

Это произошло во время съемок праздничного шоу "Новогодняя ночь на канале "Украина".

Так, на сцене "Крейзи-Караоке" с ведущим шоу "Маска" Владимиром Остапчуком Санина появилась в невообразимом разноцветном костюме с асимметричными линиями. А дополнили образ интересная прическа с косичками и яркий макияж. Почему именно такой образ приготовила для шоу артистка?

"Этот наряд от украинского дизайнера Валерии Ковальской, которая уже известна во всем мире. Я не знаю, что здесь изображено, мне это напоминает, когда пропадает телевизионный сигнал и на экране появляются интересные рисунки – какая-то асимметрия, какой-то сюрреализм. Это символика 2020-го!" – отметила солистка группы The Hardkiss.

Юлия Санина (фото: пресс-служба канала "Украина")

Кроме того, звезда призналась, что не имеет проблем с подбором наряда на праздник. Санина уже имеет несколько интересных вариантов, в чем встретит 2021 год.

"Поскольку мы будем встречать Новый год дома, я не буду заморачиваться над нарядом. Возьму первое, что попадется под руку. Не удивлюсь, если это будет спортивный костюм, ведь часть этого года я провела в тренировочном зале, а возможно, даже обую туфли для латиноамериканских танцев", – поделилась артистка.

Юлия Санина (фото: пресс-служба канала "Украина")

Ранее Санина призналась, почему отвергла кубок победителя "Танцев со звездами 2020".