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Асиметрія і сюрреалізм: Юлія Саніна продемонструвала вбрання, яке символізує 2020 рік

Автор: Lite

Неймовірна Юлія Саніна наочно показала, яке, на її думку, має забарвлення 2020-й і розповіла, яке вбрання обере для святкування Нового року.

Це сталося під час зйомок святкового шоу "Новорічна ніч на каналі "Україна".

Так, на сцені "Крейзі-Караоке" з ведучим шоу "Маска" Володимиром Остапчуком Саніна з'явилася у неймовірному різнокольоровому костюмі з асиметричними лініями. А доповнили образ цікава зачіска із косичками і яскравий макіяж. Чому саме такий образ приготувала для шоу артистка?

"Це вбрання від української дизайнерки Валерії Ковальської, яка вже відома в усьому світі. Я не знаю, що тут зображено, мені це нагадує, коли пропадає телевізійний сигнал і на екрані з’являються цікаві малюнки – якась асиметрія, якийсь сюрреалізм. Це символіка 2020 року!" – зазначила солістка гурту The Hardkiss.

Юлія Саніна (фото: прес-служба каналу "Україна")

Крім того, зірка зізналась, що не має проблем з підбором вбрання на свято. Саніна вже має кілька цікавих варіантів, у чому зустріне 2021 рік.

"Оскільки ми зустрічатимемо Новий рік вдома, я не буду морочитися над вбранням. Візьму перше, що попадеться під руку. Не здивуюсь, якщо це буде спортивний костюм, адже частину цього року я провела в тренувальній залі, а можливо, навіть взую туфлі для латиноамериканських танців", – поділилась артистка.

Юлія Саніна (фото: прес-служба каналу "Україна")

Раніше Саніна зізналася, чому відкинула кубок переможця "Танців з зірками 2020".

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