Астафьева без белья заговорила о мужчине рядом: кайф и тепло

Даша Астафьева не на шутку озадачила поклонников намеками на кардинальные перемены в жизни и заявила, что "отопительный сезон внутри" закончился. Звезда сопроводила откровения меланхоличной фотосессией, которая в очередной раз покорила ее поклонников эстетикой исполнения.
Также она решила уделить время ответам на вопросы подписчиков в Instagram и охотно поднимала личные темы.
Не обошлось и без горячих фоновых фото, которые будоражили не менее, чем остроумные реакции Даши на любопытство поклонников.
Так, она запостила черно-белый кадр, на котором позирует без трусиков – прозрачное белье девушка заботливо вывесила рядом с собой, повернувшись предусмотрительно к камере спиной.
Артистка перечислила качества, которые она ценит в мужчинах. "В приятном случае – состояние кайфа и тепла, которое может организовать внутри и снаружи мужчина. В неприятном – талант деликатно и вовремя с**нуть с моего дикого пути", - уточнила Даша.
Даша рассказала о лучших и худших мужских качествах (instagram.com/da_astafieva)
Она уточнила, что ей нравится и что раздражает в людях больше всего. "Людей не очень люблю. Только своих, которых повезло узнать и не разочароваться. А в остальных раздражает все", - категорично ответила девушка.
Даша высказалась о людях в окружении ( instagram.com/da_astafieva)
Также звезда призналась, что в последнее время предпочитает кофе – цикорий и рассказала о любимом курорте. "Я люблю разное море. Поэтому сложно выделить любимое. Если рыбалка – Черногория бест. А так лучше не привязываться. Надо знакомиться с миром", - считает Даша.
Астафьева рассказала о выборе места отдыха ( instagram.com/da_astafieva)
Кстати, впервые о своем пристрастии к рыбной ловле певица и модель призналась в интервью Кате Осадчей. Тогда она уточнила, что ездила с любимым отдыхать в Черногорию, где поймала первую в жизни двухметровую рыбу, удивив даже свою вторую половинку.