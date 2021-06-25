Астаф'єва без білизни заговорила про чоловіка поруч: кайф і тепло

Не обійшлося і без гарячих фонових фото, які розбурхували не менше, ніж дотепні реакції Даші на цікавість шанувальників.

Так, вона запостила чорно-білий кадр, на якому позує без трусиків – прозору білизну дівчина дбайливо вивісила поруч з собою, повернувшись завбачливо до камери спиною.

Артистка перерахувала якості, які вона цінує в чоловіках. "У приємному випадку-стан кайфу і тепла, яке може організувати всередині і зовні чоловік. У неприємному - талант делікатно і вчасно з**нути з мого дикого шляху", - уточнила Даша.

Даша розповіла про кращі і гірші чоловічі якості (instagram.com/da_astafieva)

Вона уточнила, що їй подобається і що дратує в людях найбільше. "Людей не дуже люблю. Тільки своїх, яких пощастило пізнати і не розчаруватися. А в інших дратує все", - категорично відповіла дівчина.

Даша висловилася про людей в оточенні ( instagram.com/da_astafieva)

Також зірка зізналася, що останнім часом віддає перевагу цикорію замість кави і розповіла про улюблений курорт. "Я люблю різне море. Тому складно виділити улюблене. Якщо рибалка - Чорногорія бест. А так краще не прив'язуватися. Треба знайомитися зі світом", - вважає Даша.

Астаф'єва розповіла про вибір місця відпочинку ( instagram.com/da_astafieva)