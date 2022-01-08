После разрыва с бойфрендом: Астафьева без косметики в "хищном" купальнике рассекретила компанию на отдыхе

Украинские звезды в январе решили взять тайм-аут и массово ринулись в теплые края. Самым популярным направлением зимнего отпуска 2022 стала Мексика – туда улетели сразу три звездные семьи: Потап и Настя Каменских, Надя Дорофеева и Владимир Дантес и Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном. Даша Астафьева также решила отправиться поближе к океану и пальмам.
Певица показала первое расслабленное пляжное фото в "хищном" купальнике на личной страничке в Instagram.
Даша запечатлена без грамма косметики. Она делает селфи крупным планом. Певица позирует в любимом леопардовом купальнике от украинского бренда Atelier Handmade, стоимостью 215 долларов.
Даша Астафьева показала пышный бюст (фото: instagram.com/da_astafieva)
"Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз дает почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь, когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – Книга", – подписала снимок артистка.
Она привела выдержку из книги Эндрю Соломона "Полуденный бес. Анатомия депрессии". В фрагменте шла речь о депрессии, ее влиянии на восприятие человеком себя в окружающем мире, перемены в мировоззрении, ощущении любви и одиночества.
Подписчики Астафьевой восхитились не только ее внешностью, но умом и тонким восприятием мира.
И если днем певица предпочла нежиться на пляже, то вечер она провела за любимым занятием – рыбалкой.
Даша обожает рыбалку (фото: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что ранее Даша Астафьева назвала причину разрыва с бойфрендом после шести лет отношений.