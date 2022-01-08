После разрыва с бойфрендом: Астафьева без косметики в "хищном" купальнике рассекретила компанию на отдыхе

Даша запечатлена без грамма косметики. Она делает селфи крупным планом. Певица позирует в любимом леопардовом купальнике от украинского бренда Atelier Handmade, стоимостью 215 долларов.

Даша Астафьева показала пышный бюст (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Человеку надо улетать. Этот факт, каждый раз дает почувствовать себя живым и настоящим. Я есть. Это первое, что чувствуешь, когда ноги касаются далекой земли. В очередной раз улетела в приятной компании – Книга", – подписала снимок артистка.

Она привела выдержку из книги Эндрю Соломона "Полуденный бес. Анатомия депрессии". В фрагменте шла речь о депрессии, ее влиянии на восприятие человеком себя в окружающем мире, перемены в мировоззрении, ощущении любви и одиночества.

Подписчики Астафьевой восхитились не только ее внешностью, но умом и тонким восприятием мира.

Дашенька, Вы произведение Вселенной в самых прекрасных проявлениях: и внешне, и внутренне

Дашенька, Вы как всегда прекрасны, просто куколка

Красивая!

Чудесная

Какое яркое фото

Дашенька, Вы прекрасны и внешне, и внутренне

Красотка и умница, Даша!

Шикарная

Дашунь, ты все молодеешь и цветешь

Ты восхитительна всегда

И если днем певица предпочла нежиться на пляже, то вечер она провела за любимым занятием – рыбалкой.

Даша обожает рыбалку (фото: instagram.com/da_astafieva)