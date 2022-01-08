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Після розриву з бойфрендом: Астаф'єва без косметики в "хижому" купальнику розсекретила компанію на відпочинку

Автор: Styler

Українські зірки в січні вирішили взяти тайм-аут і масово кинулися в теплі краї. Найпопулярнішим напрямком зимової відпустки 2022 стала Мексика - туди полетіли відразу три зіркові сім'ї: Потап і Настя Каменських, Надя Дорофєєва і Володимир Дантес і Влад Яма з дружиною Ліліаною і сином Леоном. Даша Астаф'єва також вирішила відправитися ближче до океану і пальм.

Співачка показала перше розслаблене пляжне фото в "хижому" купальнику на особистій сторінці в Instagram.

Даша зображена без грама косметики. Вона робить селфі крупним планом. Співачка позує в улюбленому леопардовому купальнику від українського бренду Atelier Handmade, вартістю 215 доларів.

Даша Астаф'єва показала пишний бюст (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Людині треба відлітати. Цей факт, кожен раз дає відчути себе живим і справжнім. Я є. Це перше, що відчуваєш, коли ноги торкаються далекої землі. В черговий раз полетіла в приємній компанії – Книга", - підписала знімок артистка.

Вона привела витяг з книги Ендрю Соломона "Полуденний біс. Анатомія депресії". У фрагменті йшлося про депресію, її вплив на сприйняття людиною себе в навколишньому світі, зміни в світогляді, відчуття любові і самотності.

Підписники Астаф'євої захопилися не тільки її зовнішністю, але розумом і тонким сприйняттям світу.

  • Дашенька, ви витвір Всесвіту в найпрекрасніших проявах: і зовні, і внутрішньо
  • Дашенька, ви як завжди прекрасні, просто лялечка
  • Красива!
  • Чудесна
  • Яке яскраве фото
  • Дашенька, ви прекрасні і зовні, і внутрішньо
  • Красуня і розумниця, Даша!
  • Шикарна
  • Дашунь, ти все молодієш і цвітеш
  • Ти чудова завжди

І якщо вдень співачка обрала ніжитися на пляжі, то вечір вона провела за улюбленим заняттям – риболовлею.

Даша обожнює риболовлю (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва назвала причину розриву з бойфрендом після шести років стосунків.

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Даша Астаф'єва