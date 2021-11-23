Астафьева высказалась об измене и раскрыла детали о жизни с бывшим: "принял и простил"

"Муж, которого я выберу к 40 годам, будет намного лучше мужа, которого бы я выбрала в 25 или 30 лет. Это будет такой обалденный чувак", - убеждена певица.

Знаменитость рассказала и о своих критериях выбора потенциального спутника.

Даша Астафьева назвала критерий идельного избранника (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Пару лет назад я бы назвала много пунктов, а сейчас только один – это я, только мальчик", - назвала свой критерий выбора спутника певица.

Также Даша раскрыла некоторые детали гражданского брака с экс-женихом Артемом Кимом.

"Последние мои отношения можно считать семьей. Это первый мужчина, с которым я съехалась. И переехал не он ко мне, а я к нему. Быт очень классно раскрывает человека. Я обожаю быт", - сделала личное признание Даша.

В первый же день с хозяйственной звездой произошел курьезный случай.

Даша рассказала о курьезном случае с бывшим (фото: instagram.com/da_astafieva)

"Первое, что я сделала – решила приготовить ужин, потому что мужчина ехал из командировки. Я спалила полдома. Я вымыла весь дом, разложила вещи, приготовила борщ, второе. И решила сделать сухарики для борща, поставила их на 14 минут в микроволновку и пошла в душ", - раскрыла детали Астафьева.

Она рассказала, как Артем отреагировал на последствия ее кулинарных экспериментов. "Принял и простил", - коротко ответила звезда.

Даша не скрывает, что весьма лояльно относится к вопросам измены в паре. Она убеждена, что с возрастом человек становиться более гибким и менее принципиальным в своих суждениях.

"Мне изменяли, но я все равно люблю и общаюсь с человеком. Я его уважаю вообще за другое. Это его проблемы", - прокомментировала тему неверности Даша.