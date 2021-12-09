Атмосфера настоящего рок-н-ролла: вышел клип ТНМК и Жадана с VOID на песню "Пірати"

В этом клипе: дым от жженых шин, гитары, алкоголь и красивые женщины... Как отмечают музыканты - атмосфера настоящего рок-н-ролла.

Видео: ТНМК с "Жадан и Собаки" и VOID презентовали клип "Пираты"

История создания трека "Пірати"

Песня вошла в новую, восьмую по счету пластинку ТНМК "ВАТРА red", которую "танки" выпустили через три года паузы с выхода прошлого альбома. Так как во время локдауна было написано много материала, нынешний опус - в двух частях (red и black). Выход второй части "ВАТРА black" запланирован на весну.

Песня "Пірати" - этакий драйвовый боевик с духом свободы - был создан в коллаборации с командой "Жадан и Собаки" и проектом VOID клипмейкера Виктора Придувалова.

ТНМК и "Жадан и Собаки" & VOID выпустили клип на песню "Пираты" (фото: facebook.com/TNMKband)

"Почему именно пираты? Мне показалось, что это довольно симпатичный и в меру рок-н-ролльный образ. Мы хотели отнестись к нему с юмором, без всякого пафоса и дидактики", - рассказал музыкант и культовый писатель Сергей Жадан.

"Самоирония - единственное, что может держать этот мир на ногах. И только, когда ты сам можешь относиться к себе с иронией, ты можешь называть себя здоровым человеком. Клип "Пірати" - это серьезная улыбка в свою сторону", - объясняет Фагот.

Сама же история песни началась с рифа, который Придувалов предложил Фаготу и Жадану, после чего последний написал текст... и троица засела в студии. Вот так и родился "вспыльчивый и немного ироничный" трек о несокрушимом духе, жажде приключений, независимости и вечной молодости.

У трека есть своя "историческая" особенность, которая добавляет песне выдержки. Дело в том, что семплы, из которых Фагот делал аранжировку, были найдены в личной музыкальной библиотеке, которую артист собирал вручную еще с девяностых годов.

"Пірати" - результат творческой коллаборации ТНМК с Сергеем Жаданом и VOID (фото: facebook.com/TNMKband)

Интересные факты о новом альбоме ТНМК

На пластинке "ВАТРА red" можно услышать отрывки из двух фильмов - "Дед левого крайнего" (киностудия им. Довженко, 1973) и "Четыре комнаты".

Для скита "Дорогая группа", в память об Игоре Пелыхе, был взят отрывок с его пожеланием группы в документальном фильме "ШоПопалоШоу".

В работе над пластинкой участвовали пять студий звукозаписи, а количество приглашенных музыкантов - 14.

17-й трек в альбоме, скит "Говоре", стал результатом импровизации Юрия Горбунова и Фоззи перед микрофоном.

Перед тем, как дать добро на обложку, до утверждения рассматривали 19 версий.

Всего в новом альбоме 20 песен, а в первую порцию "ВАТРА red" вошли десять треков и десять интермедий. Так, группа вернулась к привычной для себя компоновки песни + скиты.

Было записано девять вариантов фразы на идиш "человек планирует - бог смеется", из них выбрали один.

Всего 6 секунд длится кратчайший трек альбома - скит "Дорогая группа" от ведущего Игоря Пелыха, погибшего в ДТП.

Вышел клип на песню ТНМК и "Жадан и Собаки" & VOID "Пираты" (фото: facebook.com/TNMKband)