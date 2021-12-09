Атмосфера справжнього рок-н-ролу: вийшов кліп ТНМК і Жадана з VOID на пісню "Пірати"

У цьому кліпі: дим від палених шин, гітари, алкоголь і красиві жінки... Як зазначають музиканти - атмосфера справжнього рок-н-ролу.

Відео: ТНМК з "Жадан і Собаки" та VOID презентували кліп "Пірати"

Історія створення треку "Пірати"

Пісня увійшла в нову, восьму за рахунком платівку ТНМК "ВАТРА red", яку "танки" випустили через три роки паузи з виходу минулого альбому. Оскільки під час локдауну було написано багато матеріалу, нинішній опус - у двох частинах (red і black). Вихід другої частини "ВАТРА" запланований на весну.

Пісня "Пірати" - такий собі драйвовий бойовик з духом свободи - був створений в колаборації з командою "Жадан і Собаки" і проектом VOID кліпмейкера Віктора Придувалова.

ТНМК і "Жадан і Собаки" & VOID випустили кліп на пісню "Пірати" (фото: facebook.com/TNMKband)

"Чому саме пірати? Мені здалося, що це досить симпатичний та у міру рок'н'рольний образ. Ми хотіли поставитися до нього з гумором, без усілякого пафосу та дидактики", - розповів музикант і культовий письменник Сергій Жадан.

"Самоіронія - єдине, що може тримати цей світ на ногах. І виключно, коли ти сам можеш ставитися до себе з іронією, ти можеш називати себе здоровою людиною. Кліп "Пірати" - це серйозна усмішка в свій бік", - пояснює Фагот.

Сама ж історія пісні почалася з рифу, який Придувалов запропонував Фаготу і Жадану, після чого останній написав текст... і трійця засіла в студії. Ось так і народився "запальний і трохи іронічний" трек про незламний дух, жагу пригод, незалежність та вічну молодість.

У треку є своя "історична" особливість, яка додає пісні витримки. Річ у тім, що семпли, з яких Фагот робив аранжування, були знайдені в особистій музичній бібліотеці, яку артист збирав вручну ще з дев'яностих років.

"Пірати" - результат творчої колаборації ТНМК з Сергієм Жаданом і VOID (фото: facebook.com/TNMKband)

Цікаві факти про новий альбом ТНМК

На платівці "ВАТРА red" можна почути уривки з двох фільмів - "Дід лівого крайнього" (кіностудія ім. Довженка, 1973) і "Чотири кімнати".

Для скіту "Дорога група", в пам'ять про Ігоря Пелиха, був узятий уривок з його побажанням групі в документальному фільмі "ШоПопалоШоу".

У роботі над платівкою брали участь п'ять студій звукозапису, а кількість запрошених музикантів - 14.

17-й трек в альбомі, скіт "Говоре", став результатом імпровізації Юрія Горбунова і Фоззі перед мікрофоном.

Перед тим, як дати добро на обкладинку, до затвердження розглядали 19 версій.

Всього в новому альбомі 20 пісень, а в першу порцію "ВАТРА red" увійшли десять треків і десять інтермедій. Так, група повернулася до звичного для себе компонування пісні + скіти.

Було записано дев'ять варіантів фрази на ідиш "людина планує - бог сміється", з них вибрали один.

Всього 6 секунд триває найкоротший трек альбому - скіт "Дорога група" від ведучого Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП.

Вийшов кліп на пісню ТНМК і "Жадан і Собаки" & VOID "Пірати" (фото: facebook.com/TNMKband)