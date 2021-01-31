Баловаться вкусненьким! Лилия Ребрик восхитила рецептом быстрых круассанов

Лилия Ребрик – прекрасная хозяйка, которая умеет вкусно накормить всю семью, не потратив при этом много времени. Своими кулинарными премудростями она с удовольствием делиться с поклонниками и периодически публикует рецепты вкусных блюд.

В субботу, 30 января, был Международный день круассана, поэтому ведущая решила в честь праздника научить поклонников быстро и без хлопот готовить эти вкусные сдобные изделия с начинкой из сгущенного молока и наслаждаться ими в зимний викенд. Она публиковал рецепт лакомства на странице в Instagram.

"В такой снегопад только и хочется, что или на санках кататься, или баловаться дома чем-то вкусненьким! Хотя и первое другого не исключает: сначала санки, затем - вкусненькое!" - поделилась Лилия формулой удачных выходных.

Лилия Ребрик - отменная хозяйка (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Не стесняйтесь и не переживайте: берите готовое слоеное тесто! Конечно, если есть время и вдохновение - можете и сами его приготовить, но можно и готово. Итак, берите полкило теста, 100 гр вареного сгущенного молока, одно яйцо, совсем немного муки, сахарной пудры или какао, и масла, чтобы смазать пергамент. Тесто нужно разморозить заранее. Раскатайте его в прямоугольник толщиной 3-5 мм и разрежьте на треугольники по 5-6 см (какая кухонная геометрия у нас с вами получается) на каждый треугольник положите по ложке сгущенного молока! Заверните рогалики, начиная с широкого края. На противень положите пергамент и смажьте маслом, положите на них рогалики и дайте постоять 30-35 минут при комнатной температуре. Взбейте яйцо и смажьте каждый круассан, присыпьте немного мукой и отправьте в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов. Готовьте, пока круассаны не станут румяными (это где-то минут 20)! Когда немного остынут - посыпьте сахарной пудрой, мелко натертым шоколадом или какао!" - посоветовала ведущая.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик призналась, чего ей больше всего не хватало во время недавнего зимнего локдауна.