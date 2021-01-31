Балуватися смачненьким! Лілія Ребрик захопила рецептом швидких круасанів

Лілія Ребрик – прекрасна господиня, яка вміє смачно нагодувати всю сім'ю, не витративши при цьому багато часу. Своїми кулінарними хитрощами вона залюбки ділиться з прихильниками і періодично публікує рецепти смачних страв.

У суботу, 30 січня, був Міжнародний день круасана, тому ведуча вирішила на честь свята навчити шанувальників швидко і без клопоту готувати ці смачні здобні вироби з начинкою із згущеного молока і насолоджуватися ними в зимовий вікенд. Вона публікував рецепт ласощів на сторінці в Instagram.

"В такий снігопад тільки й хочеться, що або на санчатах кататися, або балуватися вдома чимось смачненьким! Хоча і перше другое не виключає: спочатку санчата, потім - смачненьке!" - поділилася Лілія формулою вдалих вихідних.

Лілія Ребрик - відмінна господиня (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

" Не соромтеся і не переймайтеся: беріть готове листкове тісто! Звісно, якщо маєте час і натхнення - можете і самі його приготувати, але можна й готове. Отже, беріть півкіло тіста, 100 гр вареного згущеного молока, одне яйце, зовсім трохи борошна, цукрової пудри або какао, і оліі, щоб змазати пергамент. Тісто потрібно розморозити заздалегідь. Розкатайте його у прямокутник товщиною 3-5 мм і розріжте на трикутнички по 5-6 см (якась кухонна геометрія у нас з вами виходить) на кожен трикутник покладіть по ложці згущеного молока! Зверніть рогалики, починаючи з широкого краю. На деко покладіть пергамент і змастить олією, покладіть на них рогалики і дайте постояти 30-35 хвилин за кімнатної температури. Взбийте яйце і змастіть кожен круасан, присипте трошки борошном і відправте у духовку, заздалегідь розігріту до 200 градусів. Готуйте, поки круасани не стануть румяними (це десь хвилин 20)! Коли трохи охолонуть - посипте цукровою пудрою, дрібно натертим шоколадом або какао! " - порадила ведуча.

Нагадаємо, що раніше Лілія Ребрик зізналася, чого їй найбільше не вистачало під час недавнього зимового локдауну.