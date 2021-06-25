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Beautiful monster: раскованная Дорофеева преобразилась до неузнаваемости

Автор: Ольвия Агаркова

Надя Дорофеева любит эксперементировать с образами – после старта сольного творчества, сценические наряды и аутфиты для клипов певицы стали еще более дерзкими и соблазнительными. Но новый лук артистки удивил даже тех, кто давно следит за жизнью своего кумира.

В Instagram-аккаунте Надя показала результаты кардинальной смены имиджа, и это действително впечатлет!

На затемненных снимках можно рассмотреть детали нового амплуа звезды. Ее волосы заплетены в косы, которые зафиксированы в произвольном порядке и торчат в разные стороны, пару прядей с двух сторон выпущены на лицо.

Надя сосредоточилась на броских аксессуарах – оригинальное серебряное массивные кольца-кастеты. Причудливый браслет, множество цепочек с крупными эксцентричными подвесами, жемчужные бусы с крупной изумрудной бусиной-агатом и сережки к ним, а также массивные серьги-кольца.

Надя Дорофеева озадаила экстравагантным образом (instagram.com/nadyadorofeeva)

На одном из кадров можно рассмотреть, во что одета певица – на ней топ и трусики с высокой посадкой. Также Надя выбрала ультамодный и сексапильный аксессуар - бодичейн (декоративную цепочку на тело).

"Мonster", - подписала свой эксцентричный фотосет знаменитость. Поклоники поспешили прокомментировать перемены во внешнем виде своего кумира. Не устоял даже Потап – он оставил эмоджи в виде пламени.

  • Самый красивый монстрик
  • Аватар
  • Beautiful monster
  • В таком образе вижу Надю первый раз
  • Любимый образ, такая эстетика
  • Самый красивый виджеинг, который я видел
  • Надя, ты великолепна и в таком образе
  • Образ - огонь
  • В любом случае – красотка

Напомним, что ранее Надя Дорофеева в атласных шортах и мужской рубашке показала идеальный образ для знойного летнего дня.

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Надя Дорофеева