Beautiful monster: розкута Дорофєєва перевтілилася до невпізнання

На затемнених знімках можна розглянути деталі нового амплуа зірки. Її волосся заплетене в коси, які зафіксовані в довільному порядку і стирчать в різні боки, пару пасом з двох сторін випущені на обличчя.

Надя зосередилася на помітних аксесуарах – оригінальні срібні масивні ккаблучки-кастети, химерний браслет, безліч ланцюжків з великими ексцентричними підвісами, перлинні намиста з великою смарагдовою бусиною-агатом і сережки до нього, а також масивні сережки-кільця.

Надя Дорофєєва спантеличила екстравагантним образом (instagram.com/nadyadorofeeva)

На одному з кадрів можна розглянути, у що одягнена співачка – на ній топ і трусики з високою посадкою. Також Надя вибрала ультамодний і сексапільний аксесуар - бодічейн (декоративний ланцюжок на тіло).

"Мonster", - підписала свій ексцентричний фотосет знаменитість. Шанувальники поспішили прокоментувати зміни в зовнішньому вигляді свого кумира. Не встояв навіть Потап - він залишив емоджі у вигляді полум'я.