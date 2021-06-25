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Beautiful monster: розкута Дорофєєва перевтілилася до невпізнання

Автор: Ольвія Агаркова

Надя Дорофєєва любить експерементувати з образами - після старту сольної творчості, сценічні вбрання і аутфіти для кліпів співачки стали ще більш зухвалими і спокусливими. Але новий лук артистки здивував навіть тих, хто давно стежить за життям свого кумира.

У Instagram-акаунті Надя показала результати кардинальної зміни іміджу, і це дійсно вражає!

На затемнених знімках можна розглянути деталі нового амплуа зірки. Її волосся заплетене в коси, які зафіксовані в довільному порядку і стирчать в різні боки, пару пасом з двох сторін випущені на обличчя.

Надя зосередилася на помітних аксесуарах – оригінальні срібні масивні ккаблучки-кастети, химерний браслет, безліч ланцюжків з великими ексцентричними підвісами, перлинні намиста з великою смарагдовою бусиною-агатом і сережки до нього, а також масивні сережки-кільця.

Надя Дорофєєва спантеличила екстравагантним образом (instagram.com/nadyadorofeeva)

На одному з кадрів можна розглянути, у що одягнена співачка – на ній топ і трусики з високою посадкою. Також Надя вибрала ультамодний і сексапільний аксесуар - бодічейн (декоративний ланцюжок на тіло).

"Мonster", - підписала свій ексцентричний фотосет знаменитість. Шанувальники поспішили прокоментувати зміни в зовнішньому вигляді свого кумира. Не встояв навіть Потап - він залишив емоджі у вигляді полум'я.

  • Найкрасивіший монстрик
  • Аватар
  • Beautiful monster
  • В такому образі бачу Надю перший раз
  • Улюблений образ, така естетика
  • Найкрасивіший віджеїнг, який я бачив
  • Надя, ти чудова і в такому образі
  • Образ - вогонь
  • У будь-якому випадку - красуня

Нагадаємо, що раніше Надя Дорофєєва в атласних шортах і чоловічій сорочці показала ідеальний образ для спекотного літнього дня.

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Надя Дорофеєва