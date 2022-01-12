В белье и прозрачных колготах: Никитюк в постели призналась, на что променяла отдых в теплых краях

Леся Никитюк, в отличие от звездных коллег, на новогодние праздник поехала не на экзотический курорт, а в родной Хмельницкий. Для поездки к родным у нее был двойной повод – Рождество и день рождения любимой бабушки, которой в этом году исполнилось 87 лет. Но это совсем не значит, что телезвезда оставила поклонников без интересного контента.