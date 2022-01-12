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У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях

Автор: Styler

Леся Нікітюк, на відміну від зіркових колег, на новорічні свято поїхала не на екзотичний курорт, а в рідний Хмельницький. Для поїздки до рідних у неї був подвійний привід - Різдво і день народження улюбленої бабусі, якій цього року виповнилося 87 років. Але це зовсім не означає, що телезірка залишила шанувальників без цікавого контенту.

Так, в новому пості в Instagram Леді Ле показала себе у всій красі.

Вона позує на ліжку в білизні і колготах від Fendi. До слова ціна на цей особливий вид нижньої білизни становить близько 7 000 грн і більше. На ведучій - чорний бьюстье, крихітні труісікі і прозорі колготки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - повідомила Леся.

Шанувальники вирішили повправлятися в гуморі залишили кумедні коментарі під постом ведучої.

  • Справжня жінка! Як порвуться не викидай - цибулю поскладаєш в колготи
  • На відпочинок поїхав і приїхав назад, а колготки довго будуть служити. Може бути
  • Леся, ви вогонь
  • Яка левиця
  • Красива, стильна, мила, сексі
  • Леся, ви дуже красива і шикарна
  • Пантера
  • Колготки взимку дуже знадобляться, а острови будуть трохи пізніше
  • Сексуальна дівчина

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк показала, як справляється з наслідками святкування новорічних свят.

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Леся Нікітюк