У білизні та прозорих колготах: Нікітюк у ліжку зізналася, на що проміняла відпочинок у теплих краях

Вона позує на ліжку в білизні і колготах від Fendi. До слова ціна на цей особливий вид нижньої білизни становить близько 7 000 грн і більше. На ведучій - чорний бьюстье, крихітні труісікі і прозорі колготки.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ніколи нічого собі не жалійте, хтось поїхав відпочивати на острови, я зробила простіше, за такі самі гроші купила собі колготки", - повідомила Леся.

Шанувальники вирішили повправлятися в гуморі залишили кумедні коментарі під постом ведучої.