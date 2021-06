"Белый дельфин или косатка-альбинос?" Никитюк с рыбьим хвостом устроила странные танцы (видео)

Леся примеряла очень эпатажный даже для себя лук – розовый парик с длинными волосами и густой челкой и блестящий "наряд русалки" с настоящим пышным хвостом-шлейфом. Костюм был щедро украшен дождиком-бахромой и идеально повторял контуры тела ведущей.

Она записала короткое забавное видео, на котором, лежа на полу, делает волнообразные движения всем телом, демонстрируя гибкость и пластику.

"Best of the day… "Хто Зверху", - подписала Леди Ле необычные кадры со съемок нового сезона развлекательного шоу.

Поклонники тут же принялись расхваливать и образ, и чувство юмора звезды, а также отпускать комплименты и шутки.