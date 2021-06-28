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"Белый дельфин или косатка-альбинос?" Никитюк с рыбьим хвостом устроила странные танцы (видео)

Автор: Styler

Леся Никитюк после долгого перерыва вернулась к любимой работе – съемках в развлекательно-познавательном шоу "Хто зверху?". Она уже щедро делится фото и видео из студии в Instagram и интригует поклонников, намекая, что новые выпуски будут более чем интересные, а звездные гости – смогут удивить. Так, вместе со своим соведущим Сергеем Притулой Леди Ле уже успела постричь прямо на съемочной площадке проигравшую спор Наталью Могилевскую. Но это далеко не единственный эпатажный поступок Леси.

В Instagram она предстала перед поклонниками в экстремальном образе.

Леся примеряла очень эпатажный даже для себя лук – розовый парик с длинными волосами и густой челкой и блестящий "наряд русалки" с настоящим пышным хвостом-шлейфом. Костюм был щедро украшен дождиком-бахромой и идеально повторял контуры тела ведущей.

Она записала короткое забавное видео, на котором, лежа на полу, делает волнообразные движения всем телом, демонстрируя гибкость и пластику.

"Best of the day… "Хто Зверху", - подписала Леди Ле необычные кадры со съемок нового сезона развлекательного шоу.

Поклонники тут же принялись расхваливать и образ, и чувство юмора звезды, а также отпускать комплименты и шутки.

  • Леся, ты похожа на русалочку
  • Это белый дельфин или косатка-альбинос?
  • Рыбешка! Таранка. Леся – богиня водички
  • Звезды должны сиять
  • Сногсшибательная
  • Сегодня я Русалка, я создаю волны
  • Русалочка Леситэль (свободный перевод имени диснеевской русалочки Ариэль)
  • Вау, прекрасна
  • Бомбический наряд

Напомним, что ранее Леся Никитюк осекла недоброжелателей и рассказала о разительных переменах в жизни.

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Леся Никитюк