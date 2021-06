"Білий дельфін або касатка-альбінос?" Нікітюк з риб'ячим хвостом влаштувала дивні танці (відео)

Леся приміряла дуже епатажний навіть для себе лук - рожевий перуку з довгим волоссям і густим чубчиком і блискуче "вбрання русалки" зі справжнім пишним хвостом-шлейфом. Костюм був щедро прикрашений дощиком-бахромою і ідеально повторював контури тіла ведучої.

Вона записала коротке кумедне відео, на якому, лежачи на підлозі, робить хвилеподібні рухи всім тілом, демонструючи гнучкість і пластику.

"Best of the day…"Хто Зверху", - підписала Леді Ле незвичайні кадри зі зйомок нового сезону розважального шоу.

Шанувальники тут же почали розхвалювати і образ, і почуття гумору зірки, а також відпускати компліменти і жарти.