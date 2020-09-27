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Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями

Новина українською → Воскресенье 27 сентября 2020 13:38
Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведущая поделилась "неожиданными" фото из Карпат

Леся Никитюк после жаркой Турции отправилась в украинские живописные Карпаты и традиционно делится с поклонниками в Instagram красочными фотоотчетами. В этот раз Леди Ле остановилась в Буковели и успела провести время насыщенно и с пользой. В частности, она покаталась по окрестностям на лошади и не упустила возможность сделать эффектный фотосет в седле. Так как Леся привыкла ко всему подходить с юмором, то новые кадры она обработала в программе и предстала в неожиданных образах.

Так ведущая запечатлена на лошади. Она восседает в топе, оригинальных джинсах с бахромой и кардигане. На первом фото Леся заметно увеличила грудь, а на втором показала свою "располневшую" посредством фотошопа фигуру.

"Инстаграм/Жизнь. Такие вот они в жизни, эти Инстаграм-невесты", - подписала Леся в шуточной форме свои обработанные фото.

Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями

Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями

Леся Никитюк "преобразилась" с помощью фотошопа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники оценили чувство юмора ведущей и оставили свои веселые комментарии под снимками.

  • Вы как кукла Барби на первом фото. На втором – Барби беременная
  • Каждый раз восхищает чувство юмора
  • Ракурс решает все
  • Надо иметь огромную уверенность в себе, чтобы так шутить Молодец, Леся, ты классная
  • Леся, не наговаривайте на себя. Второе фото - фотошоп!
  • Леся, ты и такая красивая
  • Амазонка
  • Леся молодец. Никогда не боится выглядеть смешно и посмеяться над собой
  • На втором фото как беременная
  • Леся без приколов никак не может

Напомним, что ранее Лесю Никитюк заподозрили в увеличении губ, а она рассекретила свои бьюти-принципы.

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