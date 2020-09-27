Беременная Барби: располневшая и с огромной грудью Никитюк позабавила неожиданными перевоплощениями
Ведущая поделилась "неожиданными" фото из Карпат
Леся Никитюк после жаркой Турции отправилась в украинские живописные Карпаты и традиционно делится с поклонниками в Instagram красочными фотоотчетами. В этот раз Леди Ле остановилась в Буковели и успела провести время насыщенно и с пользой. В частности, она покаталась по окрестностям на лошади и не упустила возможность сделать эффектный фотосет в седле. Так как Леся привыкла ко всему подходить с юмором, то новые кадры она обработала в программе и предстала в неожиданных образах.
Так ведущая запечатлена на лошади. Она восседает в топе, оригинальных джинсах с бахромой и кардигане. На первом фото Леся заметно увеличила грудь, а на втором показала свою "располневшую" посредством фотошопа фигуру.
"Инстаграм/Жизнь. Такие вот они в жизни, эти Инстаграм-невесты", - подписала Леся в шуточной форме свои обработанные фото.
Леся Никитюк "преобразилась" с помощью фотошопа (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Поклонники оценили чувство юмора ведущей и оставили свои веселые комментарии под снимками.
- Вы как кукла Барби на первом фото. На втором – Барби беременная
- Каждый раз восхищает чувство юмора
- Ракурс решает все
- Надо иметь огромную уверенность в себе, чтобы так шутить Молодец, Леся, ты классная
- Леся, не наговаривайте на себя. Второе фото - фотошоп!
- Леся, ты и такая красивая
- Амазонка
- Леся молодец. Никогда не боится выглядеть смешно и посмеяться над собой
- На втором фото как беременная
- Леся без приколов никак не может
Напомним, что ранее Лесю Никитюк заподозрили в увеличении губ, а она рассекретила свои бьюти-принципы.