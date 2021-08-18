Беременная Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом: "бедная женщина"

Осадчая позировала в белом платье на запах, которое подчеркнуло ее очень внушительный животик. Вместо привычных туфель на шпильке Катя выбрала удобные черно-белые балетки. Волосы ведущая собрала сзади, а в качестве стильного аксессуара добавила розовый ободок.

Горбунов был в черной рубашке и белых штанах, которые соединил с черно-белыми кедами.

"Ура! Кино!" - подписал фото Юрий.

Юрий Горбунов вышел в свет с беременной супругой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Отметим, что в руках у Кати микрофон - она явно не только смотрела кино, но и работала.

Фолловеры не забыли о комплиментах звездной паре, однако некоторые отметили, что Осадчая выглядит уставшей и ей явно пора в декретный отпуск.