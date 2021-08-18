Беременная Катя Осадчая обеспокоила сеть уставшим видом: "бедная женщина"

Украинская телеведущая Катя Осадчая сейчас находится на последнем месяце беременности, однако она продолжает активно работать и посещать светские мероприятия. На днях звезда вместе с мужем побывала на премьере фильма в кино. Внимательные поклонники тут же отметили. что на фото с события она выглядит уставшей.
Совместным снимком с женой с допремьерного показа мультфильма "Гулливер возвращается" поделился в Instagram Юрий Горбунов.
Осадчая позировала в белом платье на запах, которое подчеркнуло ее очень внушительный животик. Вместо привычных туфель на шпильке Катя выбрала удобные черно-белые балетки. Волосы ведущая собрала сзади, а в качестве стильного аксессуара добавила розовый ободок.
Горбунов был в черной рубашке и белых штанах, которые соединил с черно-белыми кедами.
"Ура! Кино!" - подписал фото Юрий.
Юрий Горбунов вышел в свет с беременной супругой (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Отметим, что в руках у Кати микрофон - она явно не только смотрела кино, но и работала.
Фолловеры не забыли о комплиментах звездной паре, однако некоторые отметили, что Осадчая выглядит уставшей и ей явно пора в декретный отпуск.
Ранее мы писали, что Осадчая с мужем и Потапом с Каменских с размахом отгуляли на вечеринке Baby shower, которую Горбунов устроил для беременной жены.