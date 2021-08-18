Вагітна Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом: "бідна жінка"

Осадча позувала в білій сукні на запах, яка підкреслила її дуже значний животик. Замість звичних туфель на шпильці Катя вибрала зручні чорно-білі балетки. Волосся ведуча зібрала ззаду, а в якості стильного аксесуара додала рожевий обідок.

Горбунов був у чорній сорочці і білих штанях, які поєднав з чорно-білими кедами.

"Ура! Кіно!" - підписав фото Юрій.

Юрій Горбунов вийшов у світ з вагітною дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Відзначимо, що в руках у Каті мікрофон - вона явно не тільки дивилася кіно, але і працювала.

Фолловери не забули про компліменти зірковій парі, проте деякі відзначили, що Осадча виглядає втомленою і їй явно пора в декретну відпустку.