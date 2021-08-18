Вагітна Катя Осадча стурбувала мережу втомленим виглядом: "бідна жінка"

Українська телеведуча Катя Осадча зараз перебуває на останньому місяці вагітності, однак вона продовжує активно працювати і відвідувати світські заходи. Днями зірка разом з чоловіком побувала на прем'єрі фільму в кіно. Уважні шанувальники тут же відзначили. що на фото з події вона виглядає втомленою.
Спільним знімком з дружиною з допрем'єрного показу мультфільму "Гулівер повертається" поділився в Instagram Юрій Горбунов.
Осадча позувала в білій сукні на запах, яка підкреслила її дуже значний животик. Замість звичних туфель на шпильці Катя вибрала зручні чорно-білі балетки. Волосся ведуча зібрала ззаду, а в якості стильного аксесуара додала рожевий обідок.
Горбунов був у чорній сорочці і білих штанях, які поєднав з чорно-білими кедами.
"Ура! Кіно!" - підписав фото Юрій.
Юрій Горбунов вийшов у світ з вагітною дружиною (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
Відзначимо, що в руках у Каті мікрофон - вона явно не тільки дивилася кіно, але і працювала.
Фолловери не забули про компліменти зірковій парі, проте деякі відзначили, що Осадча виглядає втомленою і їй явно пора в декретну відпустку.
Раніше ми писали, що Осадча з чоловіком і Потапом з Каменських з розмахом відгуляли на вечірці Baby shower, яку Горбунов влаштував для вагітної дружини.