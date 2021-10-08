ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Беременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпильках

Новина українською →
США, Пятница 08 октября 2021 21:23
Беременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпильках Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: RBC.UA

24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер и ее 29-летний бойфренд Трэвис Скотт сейчас в ожидании второго ребенка. И теперь счастливая мамочка не упускает возможности продемонстрировать животик, надевая облегающие наряды.

Новый образ Дженнер получился провокационным и стильным. Девушка позирует в ярко-красном костюме.

Свою вторую беременность Кайли Дженнер мечтала скрыть, как и первую. О появлении на свет Сторми мир узнал буквально, когда событие уже случилось. Но бизнесвумен не удалось держать интригу второй раз, поскольку инсайдеры поспешили рассказать правду. И теперь молодая мама показывает свою фигуру во всей красе. Накануне Кайли запостила серию новых снимков, на которых продемонстрировала заметно округлившийся живот.

Беременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпилькахБеременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпилькахБеременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпилькахБеременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпилькахБеременная Кайли Дженнер вышла в свет в облегающем комбинезоне и на шпилькахКайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

На фотографиях Кайли позирует в ярко-алом комбинезоне от Richard Quinn, который обтянул тело девушки. На плечи накинула красный плащ с утрированными плечами, а на ноги обула ботильоны на высоких каблуках. Завершили образ яркий макияж и укладка на прямой пробор.

Напомним, ранее мы писали про 5 модных вариантов плащей, которые выбирают звезды этой осенью.

Читайте LITE в Google News
Кайли Дженнер Шоу-бизнес Модные тренды
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Стало известно, где и когда именно пройдет Евровидение 2022: фото места проведения
Стало известно, где и когда именно пройдет Евровидение 2022: фото места проведения