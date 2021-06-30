Беременная Квиткова из-за проблем с переездом едва не родила: схватки были болезненными

"38 неделя беременности и официально самый нервный день за весь период беременности. Время на выдохнуть нет. Через два дня переезд, а некоторые подрядчики - разбивают сердце. Хочется выпить. p.s хочется, не значит делать", - заверила Даша, предотвратив критику в свой адрес.

В Stories она пояснила детальнее, что же заставило их с Никитой ощутимо понервничать.

"Узнаем, что матрацы… не приедут, назовем это так. Узнаем, что камень на стол и остров – не готов, и если бы мы не написали, даже не узнали бы, что им еще нужно много-много времени. За что люди получают деньги? За безответственную работу?" - задала риторический вопрос Квитква.

Дашу возмутила безотвественность подрядчиков (фото: instagram.com/kvittkova)

На этом трудности не закончились – оказалось, что возникла проблема с доставкой кондиционеров.

"Нам привезли не те кондиционеры и не в том количестве. Камень на столешницу и остров задерживается на 10 дней по непонятной причине", - рассказала о своих неприятностях Даша.

Даша рассказала о проблемах с ремонтом и переездом (фото: instagram.com/kvittkova)

После всех переживаний и волнений ночью Квиткова чуть не родила, о чем рассказала взволнованным поклонникам. Утром она поехала на осмотр в частный роддом и сообщила о результатах.

"Ночью уже думали ехать в роддом, потому что начались тренировочные схватки, которые были прям очень болезненными. Но парень пока не собирается на выход", - рассказала Даша.

Квиткова призналась, что у нее начались схватки (фото: instagram.com/kvittkova)

После посещения врача, Квиткова порадовала поклонников новостями. "Малышарик очень опустился уже. Сказали просто ждать", - отметила она и уточнила, что с нетерпением уже ждет встречи с сыном.

Даша ждет встречи с сыночком (фото: instagram.com/kvittkova)