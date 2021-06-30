Вагітна Квіткова через проблеми з переїздом ледь не народила: перейми були болючими

"38 тиждень вагітності і офіційно найнервовіший день за весь період вагітності. Час на видихнути немає. Через два дні переїзд, а деякі підрядники - розбивають серце. Хочеться випити. P. s. хочеться, не означає робити", - запевнила Даша, передбачивши критику на свою адресу.

У Stories вона пояснила детальніше, що ж змусило їх з Микитою відчутно понервувати.

"Дізнаємося, що матраци... не приїдуть, назвемо це так. Дізнаємося, що камінь на стіл і острів – не готовий, і якби ми не написали, навіть не дізналися б, що їм ще потрібно багато-багато часу. За що люди отримують гроші? За безвідповідальну роботу?"- поставила риторичне запитання Квитква.

Дашу обурила безвідповідальність підрядників (фото: instagram.com/kvittkova)

На цьому труднощі не закінчилися - виявилося, що виникла проблема з доставкою кондиціонерів.

"Нам привезли не ті кондиціонери і не в тій кількості. Камінь на стільницю і острів затримується на 10 днів з незрозумілої причини", - розповіла про свої неприємності Даша.

Даша розповіла про проблеми з ремонтом і переїздом (фото: instagram.com/kvittkova)

Після всіх переживань і хвилювань вночі Квіткова мало не народила, про що повідомила схвильованим шанувальникам. Вранці вона поїхала на огляд в приватний пологовий будинок і оголосила результати візиту до лікаря.

"Вночі вже думали їхати в пологовий будинок, тому що почалися тренувальні перейми, які були прям дуже болючими. Але хлопець поки не збирається на вихід", - розповіла Даша.

Квіткова зізналася, що у неї почалися перейми (фото: instagram.com/kvittkova)

Після відвідування лікаря, Квіткова порадувала шанувальників новинами. "Малюк дуже опустився вже. Сказали просто чекати", - зазначила вона і уточнила, що з нетерпінням вже чекає зустрічі з сином.

Даша чекає зустрічі з синочком (фото: instagram.com/kvittkova)