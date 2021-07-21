UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беременная Осадчая очаровала милым фото с сыном: "два с половиной человека"

Автор: Марина Настевич

Беременная телеведущая Катя Осадчая много работает, но находит время и на отдых. Звезда поделилась в сети милым снимком со своим младшим сыном Иваном.

Солнечный кадр с речной прогулки был опубликован в Instagram теледивы.

На фото Катя с малышом сидят на носу яхты, при этом она нежно обнимает сына. Иван смотрит вперед, расположившись спиной к камере, а его звездная мама повернула голову в сторону, любуясь пейзажами.

Для отдыха на яхте Осадчая выбрала длинное свободное голубое платье с принтом. Волосы она собрала в пучок и дополнила лук солнцезащитными очками.

"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - шутливо подписала снимок ведущая.

Беременная Катя Осадчая умилила нежным фото с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Пользователи сети тут же принялись писать, что на фото уже три человека, а также оставили Кате много теплых слов и пожеланий.

  • Почему две с половиной? Три. Ребенок такой же как и вы и он тоже желает всем счастья
  • Желаю вам счастья.
  • Легеньких Вам пологів, Катю
  • Обожнюю вашу родину.
  • Милые такие
  • чому з половиною??? там вже повноцiнна людина.
  • Не з половиною, там вже повноцінна людинка, тому на фото 3 прекрасні людини, просто одна ще грає з нами в хованки
  • Катю, це вже три людини. Здоров’я Вам
  • Материнство це найкраща і найдорожча жіноча прикраса і Вам вона неймовірно пасує!
  • Яка Ви гарна. Такий жіночій спокій на фото. Дуже гарно!
  • Катюша, не обижай самого маленького человечка, сердечко бьётся значит уже не "полчеловечка",.Вас ТРОЕ! Какое счастье!!!
  • Сынуля даже сзади на своего папу похож

Ранее мы писали, что беременная Осадчая похвасталась роскошным платьем-вышиванкой за 76 тысяч гривен.

Читайте LITE в Google News
Катя Осадчаяведущаясын