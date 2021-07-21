Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: "дві з половиною людини"

На фото Катя з малюком сидять на носі яхти, при цьому вона ніжно обіймає сина. Іван дивиться вперед, розташувавшись спиною до камери, а його зіркова мама повернула голову в сторону, милуючись пейзажами.

Для відпочинку на яхті Осадча вибрала довге вільне блакитне плаття з принтом. Волосся вона зібрала в пучок і доповнила лук сонцезахисними окулярами.

"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - жартівливо підписала знімок ведуча.

Вагітна Катя Осадча розчулила ніжним фото з сином (фото: instagram.com/kosadcha)

Користувачі мережі тут же почали писати, що на фото вже три людини, а також залишили Каті багато теплих слів і побажань.