Вагітна Осадча зачарувала милим фото з сином: "дві з половиною людини"

Вагітна телеведуча Катя Осадча багато працює, але знаходить час і на відпочинок. Зірка поділилася в мережі милим знімком зі своїм молодшим сином Іваном.
Сонячний кадр з річкової прогулянки був опублікований в Instagram теледіви.
На фото Катя з малюком сидять на носі яхти, при цьому вона ніжно обіймає сина. Іван дивиться вперед, розташувавшись спиною до камери, а його зіркова мама повернула голову в сторону, милуючись пейзажами.
Для відпочинку на яхті Осадча вибрала довге вільне блакитне плаття з принтом. Волосся вона зібрала в пучок і доповнила лук сонцезахисними окулярами.
"Дві з половиною людини бажають вам гарного дня", - жартівливо підписала знімок ведуча.
Вагітна Катя Осадча розчулила ніжним фото з сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Користувачі мережі тут же почали писати, що на фото вже три людини, а також залишили Каті багато теплих слів і побажань.
Раніше ми писали, що вагітна Осадча похвалилася розкішною сукнею-вишиванкою за 76 тисяч гривень.