UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Беременность ей к лицу: Эшли Грэм похвасталась формами в откровенном бикини

Автор: RBC.UA

Эшли Грэм показала новую серию фото в купальнике. Пышнотелая модель выбрала красное бикини, которое едва сдерживало ее знаменитые формы и подчеркнуло беременный животик.

Модель подписала снимки романтично и мило: "Мое сердце и живот наполненные".

Эшли Грэм позирует, стоя в воде и весело смеясь. Девушка надела ярко-красный купальник и красную панаму в клетку. А из аксессуаров выбрала серьги, бусы и цепочку на талию. На втором фото рядом с ней сидит ее старший сын Айзек. А еще на одной картинке знаменитая американская модель позирует в отеле. На всех фото ее животик уже внушительных размеров. По всей видимости, Грэм станет дважды мамой уже совсем скоро.

Фанаты принялись хвалить пост красавицы, называя ее "красивой мамочкой", "самой лучшей и очаровательной". А также, что ей очень идет быть беременной. Как известно, у Эшли невероятно лояльная аудитория, которая всегда готова поддержать ее.

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Ранее Эшли Грэм также показала несколько снимков, на которых фигурируют все члены ее семьи. Модель продемонстрировала, как прошел ее отпуск в компании мужа и Айзека.

Читайте LITE в Google News
Шоу-бизнесМодные тренды