Вагітність їй до лиця: Ешлі Грем похвалилася формами у відвертому бікіні

Ешлі Грем позує, стоячи у воді і весело сміючись. Дівчина одягла яскраво-червоний купальник і червону панаму в клітинку. А з аксесуарів вибрала сережки, намиста і ланцюжок на талію. На другому фото поруч з нею сидить її старший син Айзек. А ще на одній картинці знаменита американська модель позує в готелі. На всіх фото її животик вже значних розмірів. Скоріше за все, Грем стане двічі мамою вже зовсім скоро.

Фанати почали хвалити пост красуні, називаючи її "красивою матусею", "найкращою" і просто "чарівною". А також, що їй дуже личить бути вагітною. Як відомо, у Ешлі неймовірно лояльна аудиторія, яка завжди готова підтримати її.

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)