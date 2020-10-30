Бесконечная любовь: Санта Димопулос восхитила сеть трогательными снимками с детьми

Санта Димопулос - одна из самых ярких участниц проекта "Танцы со звездами 2020", но поклонники обожают ее не только за умение отстоять себя на танцполе, а и за умение совместить роль артистки с ролью матери и жены, в общем, и умница, и красавица! Недавно Димопулос призналась, что муж ревнует ее к партнеру по паркету.

А на этот раз певица восхитила фанатов трогательными снимками с детьми: у старшего сына Санты Даниэля день рождения. В честь такого праздника она сделала большой откровенный пост-признание в любви в своем микроблоге уже совсем взрослому мальчишке.

Санта Димопулос с детьми (фото: instagram.com/santadimopulos/)

"Моя бесконечная любовь, мой первенец, мой друг, мой учитель, душа моя, гордость и радость! 12 лет абсолютного счастья и благодарности за такого ребенка. В тебе столько добра, энергии, света и харизмы! Ты открыт этому миру и твоя улыбка озаряет все вокруг! Ты навсегда оставляешь след в жизни всех, кто встретил тебя однажды.

Родной, иди по жизни с открытым сердцем и своей лучезарной улыбкой. Всегда будь собой - особенным, ярким, смелым, веселым! Будь счастлив, верь в себя и никогда не сдавайся! И всегда знай - я рядом и бесконечно тебя люблю", - написала Санта, чем растрогала сеть буквально до слез.

На снимках мальчик весело улыбается, а на одном из фото Санта стоит с сыном и малышкой-дочуркой Софией. Фолловерам понравились яркие трогательные снимки, они с радостью пожелали мальчику расти счастливым и достигать таких успехов, каких ему только захочется.

Напомним, что Санта Димопулос рассказала о своих отношениях с женщинами.